İstanbul’da yeni tehlike: Aedes! Salgına neden olabilir! Isırdığı anda beyni küçültüyor

İlk kez 1947 yılında Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda görülen virüs, aedes türü sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen aedes sivrisineklerindeki artış paniğe yol açtı.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bengisu Ay, "Zika virüs Flavivirus grubundan bir RNA Virüsüdür. Aslında orjini hayvanlardır, insanlara rastlantısal olarak geçer. İnsanlara Aedes aegypti isimli sivrisinekle bulaşır. Aedes sivrisinekler içinde en tehlikeli türdür, Zikavirus dışında sarı humma dang humması gibi mikroorganizmaların da bulaşmasında rol oynar." dedi.
GENELLİKLE GÜNDÜZLERİ ISIRIYOR!
Aedes türü sivrisineklerinin genellikle gündüzleri ısırdığını belirten Dr. Bengisu Ay, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Daha çok tropikal bölgelerde yaşayan bu sivrisineklere son yıllarda ılıman bölgelerde de rastlanmıştır. Zika virüs hastalığı genelde hafif hastalık tablosu ile atlatılır. Ölümcül olması beklenen bir durum değildir. Hastaneye yatış çoğunlukla gerekmez."
BELİRTİLER GRİBAL ENFEKSİYONA ÇOK BENZİYOR
Zika virüsü ve gribal enfeksiyon büyük benzerlik gösteriyor. Bu nedenle herhangi bir belirtinin çıkması durumunda uzman doktora danışmak gerekiyor. Dr. Ay, zika virüsünün belirtilerini şöyle açıkladı; "Sivrisineğin ısırmasından 3-12 gün sonra bulgular başlar.
En sık görülen belirtiler;
"Klinik genellikle hafif geçer, belirtiler birkaç günden bir haftaya dek sürebilir. Bulgular hastaların dörtte birinde görülür."
HASTALIĞI ÖNLEMEDE EN ÖNEMLİ YOL…
Hastalığın kesin tedavisinin olmadığını belirten Dr. Ay, "Bulguları rahatlatıcı tedavi düzenlenir. Bunlar sıvı tedavisi, ateş düşürücü ve ağrı kesicilerdir. Hastalığı önlemede en önemli yol sivrisineklerle mücadeledir." dedi.
SALGINA NEDEN OLABİLİR!
Dr. Bengisu Ay, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Zika virüs enfeksiyonlarından sonra Guillain-Barre Sendromu adı verilen nörolojik hastalık tablosu görülebilir fakat bu durum oldukça nadirdir. Zika virüs salgını olan zamanlarda gebe kadınların mikrosefali adını verdiğimiz kafa yapısının küçük olduğu durumda bir artış olduğu görülmüştür. Daha önceki yıllarda yaptığı salgınlar göz önünde tutulursa salgın yapması olası bir virüstür."