İstanbul’da yeni tehlike: Aedes! Salgına neden olabilir! Isırdığı anda beyni küçültüyor

‘Aedes’ türü sivrisineklerin İstanbul’da artması endişeye yol açtı. Zika virüsünün bulaşmasına neden olan aedes türü sivrisinekler, hamileler başta olmak üzere birçok kişi için tehlike yaratıyor. Isırdığı anda anne karnındaki bebeğin beyninin küçülmesine neden olan aedes sivrisinekleriyle mücadelede ilaçlama yeterli olmuyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bengisu Ay, sabah.com.tr’ye yaptığı açıklamada sivrisinekler içinde en tehlikeli türün aedes olduğuna dikkat çekerek zika virüsünün belirtilerini sıraladı.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ Giriş Tarihi: 04.08.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 10:35 PAYLAŞ ABONE OL

İlk kez 1947 yılında Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda görülen virüs, aedes türü sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen aedes sivrisineklerindeki artış paniğe yol açtı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bengisu Ay, "Zika virüs Flavivirus grubundan bir RNA Virüsüdür. Aslında orjini hayvanlardır, insanlara rastlantısal olarak geçer. İnsanlara Aedes aegypti isimli sivrisinekle bulaşır. Aedes sivrisinekler içinde en tehlikeli türdür, Zikavirus dışında sarı humma dang humması gibi mikroorganizmaların da bulaşmasında rol oynar." dedi.

GENELLİKLE GÜNDÜZLERİ ISIRIYOR! Aedes türü sivrisineklerinin genellikle gündüzleri ısırdığını belirten Dr. Bengisu Ay, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Daha çok tropikal bölgelerde yaşayan bu sivrisineklere son yıllarda ılıman bölgelerde de rastlanmıştır. Zika virüs hastalığı genelde hafif hastalık tablosu ile atlatılır. Ölümcül olması beklenen bir durum değildir. Hastaneye yatış çoğunlukla gerekmez."