İstanbul’un gönüllü turizm elçileri





Elif Neva

İspanyollar sıcakkanlı

Lisede 11. sınıftayım. Tüm ailem tıp alanında olduğu için benim de tıp okumamı istiyor ama ben uluslararası ilişkiler okumayı hedefliyorum. Hedefim ABD'de eğitim görmek. Şu an CV'imde yer alması için bu işi yapıyorum. İstanbul'un bir dünya şehri olduğunu elbette biliyordum ama bu işi yapmaya başlayınca biraz şaşırdım doğrusu. Gerçekten dünyanın dört bir yanından insanlarla karşılaşıyoruz. Bu kadar farklı insanla karşılaşacağımı düşünmezdim. Bazılarıyla sosyal medyadan takipleşiyoruz. Yakında İspanya'ya gideceğim, tanıştığım insanlarla orada da görüşeceğiz. İlginç bir olay Marmaray'a binince balıkları görebileceklerini sanıyorlardı. Bunun mümkün olmadığını söyleyince üzüldüler. Mesela Fransızlar her şeyden şikayet ediyor, 'Bu niye böyle' diye seslerini yükseltiyorlar. Ve bizimle ısrarla Fransızca konuşmak istiyorlar. Onlarla İngilizce diyalog kurabileceğimi belirtince sinirleniyorlar. Fransa'nın sömürgesi olan Cezayir'den gelen turistlerin de onlar gibi hep hesap sorar üslupları var. Aslında sorgulamaları güzel ama bağırmaları hoş değil. Ama İspanyollar bir başka. Bize çok benziyorlar. Eğlenceli, sıcakkanlılar. Yarım saat konuştuğum bile oldu. Onları gezdirmemizi istediler. İş bittikten sonra Adalar'a gittik, hiçbir şey ödetmediler. Çok mahcup oldum. Ben Galler'i görmeyi çok istiyorum. En çok sevdiğim yer ise şüphesiz Ayasofya.