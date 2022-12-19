İşte Strep A gerçeği! ‘Türkiye’de de görüldü’ haberleri yapılmıştı! Bu belirtiye dikkat! 2 kat daha ağır geçiyor

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Grup A Streptokok bakterisi olarak bilinen Strep A bakterisi, genellikle boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür. Strep A bakterisi, genellikle boğaz ağrısı ile başlar ve lenf bezi şişmelerine yol açabilir. Bu bakteri türü kızıl hastalığı başta olmak üzere birçok enfeksiyona yol açabilir. Nadir de olsa, yaşamı tehdit eden şok durumları, beyinde ödem ve şuur bulanıklığına gidebilecek toksik şok sendromuna yol açabilir." dedi.