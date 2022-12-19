İşte Strep A gerçeği! ‘Türkiye’de de görüldü’ haberleri yapılmıştı! Bu belirtiye dikkat! 2 kat daha ağır geçiyor

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Grup A Streptokok bakterisi olarak bilinen Strep A bakterisi, genellikle boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür. Strep A bakterisi, genellikle boğaz ağrısı ile başlar ve lenf bezi şişmelerine yol açabilir. Bu bakteri türü kızıl hastalığı başta olmak üzere birçok enfeksiyona yol açabilir. Nadir de olsa, yaşamı tehdit eden şok durumları, beyinde ödem ve şuur bulanıklığına gidebilecek toksik şok sendromuna yol açabilir." dedi.
Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca
"YENİ BİR BAKTERİ DEĞİL HALK ARASINDA BETA MİKROBU OLARAK BİLİNİYOR"
"Türkiye'de de görüldü?" diye endişeye yol açan haberlere karşı merak edilen soruları yanıtlayan Arıca, Strep A bakterisinin yeni bir bakteri olmadığını belirtti. Arıca, hastalığın tanı ve tedavisinde uygulanan yöntemleri sıraladı. Arıca, "Boğaz ağrısı ve ateş görülen çocuklarda boğaz kültürü ile strep a bakterisine bakmak gerekiyor. Boğaz kültürü testinde, "A grubu streptokok üredi" ifadesi strep a bakterisi varlığına işaret eder. Erken tedavi bu aşamada oldukça önemlidir. Hızlı bir şekilde antibiyotik tedavisine başlanır. Antibiyotik tedavisi minimum 10 gün sürer." dedi.
SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIYOR
"Strep A bakterisi genellikle solunum yoluyla bulaşır. Özellikle sınıf içi gibi ortamlarda hapşırık ve öksürük ile geçebilir. Strep A bakterisi halk arasında beta mikrobu olarak bilinir." diyen Arıca, risk grubundaki kişileri sıraladı.
Strep A bakterisine karşı risk grubundaki kişiler;
"Bazı kişilerde streptokok enfeksiyonu ağır geçebilir. Kalbe, romatizmal ateş olarak bilinen bir kapakçık hasarı bırakabilir. Böbreklerde böbrek iltihabına neden olabilir. Beyin ölümüne varan ciddi tablo gelişebilir. Strep a bakterisinin teşhis edilmesi oldukça önemlidir."
STREP A BAKTERİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Prof. Dr. Vefik Arıca, özellikle çocuklarda ortaya çıkan belirtileri şöyle sıraladı;
STREP A BAKTERİSİNE YAKALANMAMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?
Strep A bakterisinin yol açtığı enfeksiyona karşı korunmak için henüz bir aşı bulunmuyor. Bu nedenle korunma yollarına dikkat etmek gerekiyor.
KORONAVİRÜSTEN İKİ KAT DAHA ŞİDDETLİ GÖRÜLÜYOR
"Strep A yeni bir etken değil. Her yıl özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlar gibi ortaya çıkıyor. Penisilin tedavisi ile tedavi edilebiliyor." diyen Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Özellikle son günlerde strep a enfeskiyonu, gribal enfeksiyon, soğuk algınlıkları gibi enfeksiyonlar koronavirüsten daha ağır seyrediyor. Bu dönemde ortaya çıkan enfeksiyonların koronavirüsten iki kat daha şiddetli hissedildiğini görüyoruz."