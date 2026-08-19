Kabağın en lezzetli hali! Birbirinden enfes ve pratik 3 tarif...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çok faydalı, bir o kadar da hafif bir sebze olan kabaklı tarifler var. Hepimizin alışık olduğu kabaklı tariflerin başında mücver, kabak kalye, kabak oturtma geliyor olsa da; ben bugün sizlere bir nebze ters köşe tarifler vermek istedim. Tariflerden biri, karbonhidrat düşmanlarının çok hoşuna gidecek bir spagetti. Bu öyle bir spagetti ki, makarna yerine kabak kullanılıyor ve enfes bir pesto sos ile servis ediliyor. Diğer sürpriz tarif ise, kabak tarifleri arasında neredeyse en tutumlu olanı diyebilirim; zira kabağın kendisi değil de kabuğu kullanılarak yapılıyor. Kaşkarikas, diğer bir deyimle kabuk yemeği olarak bilinen bu Sefarad yemeği; sade lezzeti, az ve öz malzemesi ile benim gönlümde taht kurdu. Son olarak da tuzlu keklerin bence şahı, bol dereotlu, beyaz peynirli ve kabaklı nefis bir kek tarifi var. Deneyin bakalım sevecek misiniz... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...