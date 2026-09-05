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Kabak çekirdeğini böyle değerlendirin! Bu tarif çok konuşulacak

Kabak çekirdeği yalnızca çerez olarak tüketilmiyor. Protein, sağlıklı yağlar ve mineraller içeren bu lezzet, doğru şekilde kullanıldığında sofralara da bambaşka bir tat katıyor. İşte kabak çekirdeğini başrole taşıyan nefis Girit ezmesi tarifi…

Bazı lezzetler vardır, başlı başına bir yemek değildir ama hayatımızın tam ortasındadır. Kabak çekirdeği de onlardan biri… Akşam sohbetlerinin, uzun yolculukların, televizyon karşısındaki saatlerin, çay bahçelerinin ve mahalle arası muhabbetlerinin sessiz kahramanı. Bir avuçla başlarız, "Biraz daha alayım" derken önümüzde küçük bir kabuk dağı oluşur. Çünkü kabak çekirdeği bizde yalnızca kuruyemiş değil, biraz da alışkanlıktır. Anadolu mutfağının en sevdiğim taraflarından biri de zaten budur: Hiçbir şeyi kolay kolay ziyan etmez. Kabağın yemeği yapılır, tatlısı pişirilir; çekirdeği ayrılır, kurutulur ve kavrulur. Bugün 'sıfır atık mutfak' diye yeniden konuştuğumuz anlayışın Anadolu evlerinde yıllardır adı bile konmadan uygulanmış olması boşuna değil. Türkiye'de kabak çekirdeği denildiğinde özellikle İç Anadolu önemli bir yere sahip. Çerezlik kabak yetiştiriciliği başta Kayseri ve Nevşehir olmak üzere bölgenin tarımsal kültürünün dikkat çeken parçalarından biri. Hele iyi kavrulmuş, iri taneli bir kabak çekirdeğinin başına oturduysanız bırakması pek kolay değildir.

KÜÇÜCÜK AMA KIYMETLİ

Kabak çekirdeğinin marifeti yalnızca lezzetinde değil. Protein, sağlıklı yağlar, magnezyum, çinko ve demir gibi besin öğeleri içeriyor. Elbette oldukça enerji yoğun bir yiyecek olduğu için "faydalı" deyip paketin sonunu görmek de pek iyi bir fikir değil! Kararında tüketildiğinde ise günlük beslenmeye eklenebilecek kıymetli kuruyemişlerden biri. Ben kabak çekirdeğini yalnızca çerez olarak düşünmeyi biraz haksızlık olarak görüyorum. Ayıklanmış iç kabak çekirdeğini salataların üzerine serpin; çorbalara kıtırlık vermek için kullanın. Ekmek ve kraker hamurlarına katın. Yoğurtlu mezelerin üzerinde gezdirin. Biraz kavurup pilavın üzerine koyun. Hatta pesto yaparken çam fıstığı yerine deneyin. Mutfağın içinde ona biraz alan açtığınızda aslında ne kadar kullanışlı olduğunu fark edeceksiniz.