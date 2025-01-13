Kabin görevlisi çok çok az temizleniyor diyerek açıkladı: Asla uçakta bu içeceği içmeyin...

Siz de uzun uçuşlarınızda uçak içinde bir şeyler yemek-içme ihtiyacı duyuyor musunuz? Öyleyse Dijital içerik üreticisi ve eski kabin görevlisi Kat Kamalani'ye kulak verin. Kalamani takipçilerine uçakta asla tüketmeyeceği şeyi anlattı.

Bazı uçuşlar oldukça uzun sürebiliyor. Havalimanına varış, en az 2 saat öncesinden gidip havalimanında bekleme zorunluluğu derken bir de üzerine uzun bir uçuş gerçekleşecekse bir şeyler tüketmek kaçınılmaz olabiliyor.







İki çocuk annesi ve eski kabin memuru olan Kat Kamalani, Instagram'da yayınladığı videoda "Kutu veya şişede olmayan hiçbir sıvıyı asla tüketmeyin" dedi. Bu duruma sebep olarak da su tankların nadiren temizlenmesini gösterdi.

'SU DEPOLARI İĞRENÇ DURUMDA'

Su depolarının temizlenmediğini hatta iğrenç durumda olduğunu iddia eden Kat, "aynı su deposundan gelen sıcak suyla hazırlanan kahve veya çayı biz kabin görevlileri de nadir içeriz" açıklamasında bulundu. Kat, üstelik uçaktaki kahve makinelerinin arızalanmadan temizlenmediğini de söyleyen Kalamani sözlerine şöyle devam etti: "Makinelerin hazne kısmının uçuşlar arasında çıkarıldığını, ancak makinenin tamamının asla düzgün temizlenmiyor…"







BEBEKLERİNE MAMA HAZIRLAMAK İSTEYEN AİLELERE UYARI

Kat, uçuş sırasında bebeklerine biberon hazırlamak isteyen ebeveynler için kullanışlı bir ipucu da paylaştı. Bebeğinizin biberonuna koymak için asla sıcak su istemeyin diyen eski kabin görevlisi, "Yanında şişe su ve bardakta sıcak su isteyin, ardından biberonu şişe suyla hazırlayıp bardaktaki sıcak suya koyarak ısıtın." dedi.

Ancak sosyal medyadaki bazı kullanıcılar bu tavsiye konusunda ikiye bölündü; birçoğu kendilerinin de kabin görevlisi olduğunu ve uçaktaki suyu içmekte tereddüt etmediklerini belirtti.





"Ben bir kabin görevlisiyim. Amerikan havayolunda çalışıyorum. Bu saçmalık yıllardır devam ediyor. Yıllardır uçaklarda kahve ve çay içiyorum ve bundan hiç hastalanmadım," diye bir kullanıcı yorum yaptı.

Kabin görevlileri her zaman kahve içer! 1985'ten beri uçuyorum ve yaptığımız ilk şeylerden biri kahve yapmaktır! Tuvaletlerle aynı tankı kullandığı söylentisi gerçek değil!!!!" diye başka bir kullanıcı Kat Kalamani'yi eleştirdi.