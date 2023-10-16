Kabız olduğunu sandı ama gerçek çok başka çıktı! Yüzlerce bubble tea topu tüm bağırsaklarını tıkamış

"Bubble tea" olarak bilinen ve son yıllarda tüm dünyada en çok tüketilen içecek çeşitlerinden biri olan çay türünün zararları konusunda birçok tartışma mevcuttu. Fakat son vakalardan biri oldukça dehşet verici bir sonuç ortaya çıkardı. Genç kızın tüm bağırsakları tıkanmıştı…

Beş gün boyunca kabızlık ve iştahsızlık sonucunda hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı şiddetli semptomların ardındaki sebep ise; midesinde birçok "minik baloncuk şeklinde topun" olduğu fark edildi.

14 yaşındaki bir kız çocuğunun çok sevdiği için sürekli içtiği bu çayın, sindirim sisteminde "100 den fazla" minik topun tıkanmaya sebep olduğu ortaya çıktı

"REKTUMU DAHİL TÜM SİNDİRİM SİSTEMİ TIKANMIŞTI"

Yapılan taramalardan Xiao Shen olarak bilinen hastanın "bubble tea" adı verilen çayda kullanılan küçük renkli baloncuk şeklindeki topçukların sindirilememesine neden olduğu anlaşıldı. Hastayı tedavi eden Dr. Zhan Louwei ise, hastanın geldiğinde karnında "şişkinlik" olduğunu belirtti.

Midesi, bağırsakları ve rektumu dahil tüm sindirim sistemini tıkayan bu minik toplar, şiddetli semptomlara neden olmuştu. Güney Amerika'ya özgü manyok bitkisisinin köklerinden elde edilen bu minik "toplar", yumuşak bir tada ve çiğnenebilir bir dokuya sahip.