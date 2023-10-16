Kabız olduğunu sandı ama gerçek çok başka çıktı! Yüzlerce bubble tea topu tüm bağırsaklarını tıkamış

"Bubble tea" olarak bilinen ve son yıllarda tüm dünyada en çok tüketilen içecek çeşitlerinden biri olan çay türünün zararları konusunda birçok tartışma mevcuttu. Fakat son vakalardan biri oldukça dehşet verici bir sonuç ortaya çıkardı. Genç kızın tüm bağırsakları tıkanmıştı…
"KABIZLIK VE İŞTAHSIZLIKLA HASTANEYE KALDIRILDI"
14 yaşındaki bir kız çocuğunun çok sevdiği için sürekli içtiği bu çayın, sindirim sisteminde "100 den fazla" minik topun tıkanmaya sebep olduğu ortaya çıktı
Beş gün boyunca kabızlık ve iştahsızlık sonucunda hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı şiddetli semptomların ardındaki sebep ise; midesinde birçok "minik baloncuk şeklinde topun" olduğu fark edildi.
"REKTUMU DAHİL TÜM SİNDİRİM SİSTEMİ TIKANMIŞTI"
Yapılan taramalardan Xiao Shen olarak bilinen hastanın "bubble tea" adı verilen çayda kullanılan küçük renkli baloncuk şeklindeki topçukların sindirilememesine neden olduğu anlaşıldı. Hastayı tedavi eden Dr. Zhan Louwei ise, hastanın geldiğinde karnında "şişkinlik" olduğunu belirtti.
Midesi, bağırsakları ve rektumu dahil tüm sindirim sistemini tıkayan bu minik toplar, şiddetli semptomlara neden olmuştu. Güney Amerika'ya özgü manyok bitkisisinin köklerinden elde edilen bu minik "toplar", yumuşak bir tada ve çiğnenebilir bir dokuya sahip.
"BİR BİRİKİM SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI"
Doktor, bu denli sindirilememesinin ardında tek bir kez içmekten kaynaklanmadığından şüphelendiğini belirtti. Uzun bir süre boyunca biriktiği düşünülen bu ufak "toplar" zamanla küçük kızın tüm sindirim sistemini tıkamıştı.
Doktor, 14 yaşındaki kızın sindirim sisteminden tüm bu tıkanıklıktan kurtulması için "müshil" içeren bir ilaç reçete etti. Doktor, bu topların yapımından kullanılan nişasta türününün sindiriminin zor olduğunu belirtti. Ayrıca Dr. Louwei, "bubble tea" adlı bu çayın üretiminde, gıda bağımlılığı ve yapay koruyucular kullanılabildiğini de belirtti.
"1980'Lİ YILLARDA TAYVAN'DA ORTAYA ÇIKTI"
Bubble tea olarak bilinen bu çay; inci sütü çayı, boba çayı, balonlu süt çayı, tapyoka sütü çayı gibi farklı adlarla da biliniyor ve 1980'li yıllarda Tayvan'da ilk olarak ortaya çıktı. Fakat son yıllarda tüm dünyada oldukça sevilen içecek çeşitlerinden biri.
Japon sömürge yönetimi sırasında Güney Amerika'dan Tayvan'a getirilen manyok bitkisinin köklerinden elde edilen bir nişasta türü olan tapyoka, bölgedeki insanlar için temel bir besin kaynağına dönüştü.