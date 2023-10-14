Kadınlar ilgi erkekler takdir peşinde

Mutlu bir birliktelikte hem erkeğin hem de kadının amacı birbirlerini mutlu etmeye çabalamaktır. Ve her iki cinsiyette de sürekli olarak "Onu nasıl mutlu edebilirim?' sorusunun cevaplarını arar. İşte kadın ve erkekler için de bazı formüller.



ERKEKLERİ MUTLU ETMEK İÇİN



Takdir edin ve onaylayın

Sadece duygusal ilişkilerimizde değil her türlü ikili ilişkilerimizde birinden takdir görmeye ve onaylanmaya ihtiyaç duyarız.

Özellikle erkekler, partnerleri tarafından övüldüğünde ve onaylandığında yaptıkları işi daha da iyi hale getirmek için çabalarlar. Dolayısıyla bir erkeği mutlu hissettirmenin en temel şifresi; onu takdir edip onaylamaktır. Erkekler doğaları gereği beğeni ve takdir aldıkları yerde durmak isterler.

Yani en temelinde onu çok değerli hissettirmelisiniz.

Güvendiğinizi belli edin

Kendisine güven duyulmayan bir ilişkide erkek, birçok yanlış davranışta bulunarak o ilişkiden yavaşça uzaklaşmaya başlar.

Bu uzaklaşma bazen nedensiz kavga çıkarma ile bazen de aldatma ile sonuçlanabilir. Bir erkeği en mutsuz eden ve uzaklaştıran şey kendine güvenilmemesidir. Güvensizlik her insan için olduğu kadar erkekler için de çok yıpratıcıdır. Erkek kendine güven duyulduğunda kadına daha fazla yakın olur ve daha fazla sevgi hissettirir.



Ona ihtiyaç duyduğunuzu hissettirin

Kadınlar olarak çok güçlüyüz ve her şeyin üstesinden gelebiliriz.

Fakat erkek bazen kadının kendinden bir tık arkada durup kendine ihtiyacı olduğunu hissetmek ister. Her şeyi kendi başına başarıp her şeyin üstesinden gelebilen bir kadın, erkek için istendik değildir. Bu tabloda erkek kendini güçsüz hissettiği yerden uzaklaşır. Kadın, erkeğe ihtiyacı olduğunu arada sırada hissettirse erkeği kendine bağlar.



Arada bir tüm istediklerini yapın

Elbette erkek sizden ne isterse istesin, her şeyi yapın demiyorum.

Hayat her iki cinsiyet için müşterek. Fakat bir gerçek var ki, erkekler kendisine bir şeyler sunulmasından, kendisine hizmet edilmesinden çok fazla hoşnut olur. Elbette bu yapılırken aşırıya kaçılmamalı, her istediğini her zaman yapmaya çalışmamalısınız çünkü böyle de bir değeri kalmayacaktır. Erkeğe hizmet ederken de sevgi ve hoşgörü ile hizmet edilmelidir.

Cinselliği ceza olarak kullanmayın

Cinsellik bir ilişkide tutkunun ve bağlılığın en önemli ilacıdır. Bundan dolayı da bu durum keyfi olarak reddedilmemeli, hayatta önemli bir noktaya konulmalıdır. Cinsellik erkeğin içindeki duygularla temas etmesini sağlayarak kadına bağlılığını artırırken kadın da bu eylemle kendini çok daha sevilmiş hissetmeye başlar. Yani cinsellik aslında her iki cinsiyete de hizmet eder.



Aklınızdan geçeni anlayamayabilir

Kadınlar bir şeye canları sıkıldığında erkeklerin bunu hemen anlamasını bekler. Fakat bu asla mümkün olmayacaktır! Çünkü bir insan söylemeden onun istek ve beklentilerini tahmin edilemez.

Bundan ötürü de ilişkilerde açık iletişim olmalı, kişi beklentisini açıkça belli etmelidir. "Ben söyledikten sonra yaparsa ne anlamı kalır!" cümlesini elbet duyacağım ama eşinizin sizin zihninizi okumasını beklemek yıpratıcı ve üzücü olacaktır.



Sürekli yön göstermeyin

Evliliklerde ve ilişkilerde en fazla problem yaşanan şeyin kadının belirli bir süre sonra erkeğin annesi rolüne dönüşmeye başlamasıdır. Kadın ilişkide bazen akıl verme eğilimine girer ve erkeği yönlendirmeye çalışır. Fakat bir erkeğin en son isteyeceği şey birinin ona sürekli ne yapacağı konusunda akıl vermesidir. Bunun yerine size danıştığında ona her iki seçeneği de sunmalı ve en son kararı vermede onun etkili olması gerektiğini hissettirmelisiniz. Bunun tam tersi bir tabloda erkek kendini beceriksiz hissedecek ve sizden uzak durmak istemeyecektir.

Tartışmalarda sen dili kullanmayın

Aslında bu durum her iki cinsiyet için de geçerli. Özellikle yüksek ritimli kavgalarda sesler yükseliyor, sert davranışlarda bulunabiliyor. Bunu engellemek adına yapılabilecek ilk şey sen dili ile birbirini suçlamayı engellemektir. Sonrasında ise bu anlarda biri alttan alarak daha sakin kalmaya çalışmalıdır. Bunu elbette her zaman sadece bir kişi yapmamalıdır.

Özellikle suçlanan erkek, kendini yetersiz hissetmeye başlar, ardından kadından kaçabilmek için elinden geleni yapar.



Kısa ve net cümleler kurun

Erkekler biyolojileri gereği ayrıntılara dikkat etmeyi sevmezler. Bundan ötürü de iletişimlerde ayrıntılara dikkat edemezler. Kadınların yapması gereken şey de istekleri veya anlattıklarına dair kısa ve net cümleler kurmaktır. Ayrıca erkek farklı bir şeye odaklandıysa size dikkatini vermeyecektir. Bundan ötürü de özellikle bir şeye odaklandığı zamanlarda erkeklerle iletişim kurulmamalıdır.

BİR KADINI MUTLU ETMEK İÇİN



İlgi alanlarını destekleyin

Onun ilgilendiği şeylerle illa ki ilgilenmenize gerek yok onun ilgi alanlarını kabullenmeli, saygı göstermeli ve desteklemelisiniz.



Evden sadece kadın sorumlu değil

Eş olmak, eşlik etmek demektir. Bu düzen ev işlerinde de geçerli. Erkek olarak üzerinize düşeni yapmalısınız. Bununla birlikte bir kadının ne kadar huzurlu ve mutlu olduğunu görebilirsiniz.



Beklenmedik olun

Ona bir şey yapmak için her zaman özel günlerin gelmesini beklemeyin.

Beklenmedik bir günde ona bir çiçek alın, iltifat edin, yemeğe çıkarın.



Kişisel bakımınıza özen gösterin

Giydiğiniz düzenli bir giysi ve sıktığınız hoş bir koku kadının kendisini değerli hissetmesini sağlar. Çünkü onun için özenle hazırladığınızı bilmesi onu mutlu eder. Kadınlar bakımlı erkeklerden hoşlanır ve çekici bulurlar.



Doğal olun

Erkeğin bazen hiç kimsenin tanımadığı güçsüz yanlarını kadınla paylaşması, kişilerin birbirine daha da yakınlaşmasını sağlar. Kalbinizi ona ne kadar açarsanız onu o kadar mutlu edersiniz.



Fiziksel yakınlık şart

Bazen nedensiz sarılmak, güzel cümleler kurmak, elini tutmak bir kadını mükemmel hissettirebilir ve bununla birlikte size daha da bağlanır.

Bu altı çizilmesi gereken önemli bir madde.



Neye ihtiyacı olduğunu sorun

Onu anlamak için dolambaçlı yollara gerek yok. Kadına doğrudan ne istediğini ve neye ihtiyacı olduğunu sorun. Ve elinizden geldiğince o durumu düzeltmeye çalışın.

Sessiz kalmak ilişkiler için sağlıklı sonuçlar vermez.