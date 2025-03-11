Kadınlar neden erkeklerden daha uzun yaşıyor? Bilim insanları son noktayı koydu...

İnsanlarda erkekler XY, kadınlar ise XX kromozomlarına sahip olurlar. Uzun bir süre, kadınlardaki ikinci X kromozomunun vücutta "boş" olduğunu, yani genetik olarak etkin olmadığını düşünülüyordu. Kadınlar, bir X kromozomunu etkin kullanırken, diğer X kromozomu "Barr gövdesi" adı verilen bir yapıya dönüşüp sessizleşir ve bu nedenle pek çok genin ifadesi engellenirdi. Ancak bilim insanları, bu teoriyi sorgulayan çarpıcı sonuçlar elde etti.

Araştırma ekibi, yaşlı dişi farelerin beyinlerinde, "boş" olarak kabul edilen X kromozomunun bir kısmının yeniden aktive olduğunu fark etti. Yaşları insan yaşına göre yaklaşık 65 olan bu farelerde, sessizleşen X kromozomunun belirli genleri yeniden ifade etmeye başladığı ve bunun da beynin daha güçlü kalmasına ve bilişsel işlevlerin korunmasına yardımcı olduğu gözlendi. Bu buluş, yaşlanma süreciyle ilgili daha önceki anlayışları alt üst etti ve kadınların beyinlerinin, erkeklerden daha az bilişsel gerileme yaşamasının ardında yatan genetik faktörleri açıklamada yeni bir perspektif sundu.