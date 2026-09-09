Kahvaltı sofralarını şenlendirecek! Yaz meyveleriyle reçel yapmanın en lezzetli yolları

KIRMIZI ERİK REÇELİ

MALZEMELER

15 adet iri kırmızı erik

2 su bardağından 2 parmak fazla şeker

Çeyrek limonun suyu

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI: Öncelikle eriklerimizi istediğimiz şekilde dilimleyelim. Ben elma dilimi şeklinde dilimledim. Üzerine şekeri ekleyip ağzını kapatalım ve 1 gün suyunu salmasını bekleyelim. Ertesi güne suyunu güzelce salan eriklerimize yarım çay bardağı su ekleyip, ocağın altını iyice açalım. Kaynamaya başlayınca ocağı orta dereceye getirelim, yani çok harlı olmasın. 25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Çıkan köpükleri kevgir yardımıyla alıp, kaynatmaya devam edelim. Olmaya yakın yani 25 dakika sonunda limonumuzu ekleyelim. 5 dakika daha kaynatıp, ocağı kapatalım. Daha sonra ağzını kapatalım ve reçeli koyduğumuz kavanozu ters çevirelim, tamamen soğuyana kadar bu şekilde bekletelim. Peki, reçelin olduğunu nasıl anlarız? Bu sorunun yanıtı da şöyle: Bir bardak soğuk suyu alıyoruz, reçelimizden damlatıyoruz. Damlamız dibe kadar toplu inip dipte dağılıyorsa reçel olmuş demektir.