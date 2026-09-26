Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi! Yumurtanın bilinmeyen faydaları

SU TESTİ YAPIN

Yumurtanın tarihini kontrol etmek, bozukluk belirtilerini fark etmek için çok önemlidir. Çünkü taze olmayan veya bozuk yumurtalar sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilir. Bazı üreticiler, yumurtaların taze kalma süresini uzatmak için bazı teknikler kullanabilirler. Bu nedenle yumurtaların raf ömrü, ambalajında belirtilen tarihten daha uzun olabilir. Yumurtaların taze olup olmadığını kontrol etmek için en basit yöntem su testidir. Bu yöntem için bir kase dolusu su hazırlanır ve yumurtalar tek tek suya bırakılır. Eğer yumurta suyun dibine çökerse taze bir yumurta olduğu söylenebilir. Eğer yumurta suyun üstünde yüzerse bozuk olabilir veya tarihi geçmiş olabilir. Bu yöntem, yumurtanın tazeliğini kontrol etmek için en hızlı ve en kolay yöntemdir. Haşlanmış bir yumurta bozulmuşsa bazı işaretler belirgin hale gelebilir. Kötü koku, renk değişimi, kabukta çatlak ve sıvılaşmış yumurta beyazı bu belirtiler arasında yer alır.



TEREYAĞLI YUMURTA KAPAMA

MALZEMELER

Yumurta (kişi sayısına göre)

Yarım yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Nane

Toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Yumurtaları haşlıyoruz, ortadan ikiye bölüyoruz. Tereyağını eritiyoruz, baharatları ekliyoruz. En son yumurtaları kesilmiş kısmından tereyağına yatırıyoruz. 2-3 dakika daha pişirerek sıcak servis yapıyoruz.