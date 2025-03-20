Kalbiniz sebepsiz yere hızlanıyorsa dikkat!

Vücudun enerji dengesini yöneten tiroit bezinin aşırı çalışması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen hipertiroidi tablosunu ortaya çıkarıyor. Özellikle 20-40 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülen bu hastalık, tedavi edilmediğinde kalp ritim bozukluklarından göz problemlerine kadar birçok soruna neden olabiliyor. Uzmanı hipertiroidinin belirtilerini anlattı ve hastalığın takibinde dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:57 PAYLAŞ ABONE OL

Tiroit bezinden salgılanan T3 ve T4 hormonlarının (tiroit hormonları) kandaki miktarının artması, hipertiroidi tablosunu ortaya çıkarıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, bu hastalığın özellikle 20-40 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görüldüğünü ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

HIPERTİROİDİNİN BELİRTİLERİ Hipertiroidi hastalarının şikayetleri geniş bir yelpazeye yayıldığını dile getiren Doç. Dr. Aydın, "Vücudun hemen her organında etkinliği bulunan tiroit hormonlarının fazla olması, hastalarda sıcağa tahammülsüzlük, ateş basması, çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, kilo kaybı ve bağırsak hareketlerinde artış gibi belirtilere neden olabiliyor. Bunun yanı sıra, uyku problemleri, depresyon ve anksiyeteye neden olarak hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bazı hastalarda ise gözleri etkileyerek gözlerde canlı bakış, dışa doğru belirginleşme gibi durumlara yol açabiliyor. Tedavi edilmediği takdir de bu hastalarda göz bulguları ve kalp ritim bozuklukları çok ciddi derecelere ulaşabiliyor" dedi.