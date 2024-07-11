Kalbinizdeki tehlike sinyalleri! "Hafif bir ağrı" deyip geçmeyin...

Uzm. Dr. Ela Kavlak, son zamanlarda önemli bir artış gözlemlenen kalp ritim bozuklukları olarak bilinen aritmilerde en yaygın belirtilerin çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma hissi olduğunu belirterek, "Unutmayın, erken teşhis ve tedavi, aritmilerin ciddi komplikasyonlara yol açmasını önleyebilir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:15 PAYLAŞ ABONE OL

Aritmi, kalp atışlarının düzensiz, çok hızlı veya çok yavaş olması durumudur. Normalde düzenli bir ritimde atan kalp, aritmi durumunda düzensiz bir şekilde atar. Bu durum kişinin günlük yaşam kalitesini düşürebilir ve daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ela Kavlak, aritminin belirtilerini ve risk faktörlerini anlattı.





"BAYILMA EN YAYGIN BELİRTİLER ARASINDA"

Uzm. Dr. Ela Kavlak, aritmilerin belirtilerinin farkında olmanın önemine dikkat çekti. "En yaygın belirtiler arasında çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma hissi bulunur" diyen Uzm. Dr. Ela Kavlak, aritmi riskini artıran faktörleri ise şöyle sıraladı:

"Yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, ailede aritmi öyküsü, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, stres ve anksiyete."