Kalbinizi Ege’de bırakacak rota: Kışın ortasında bahar masalı yaşayacaksınız...

Festivalde ayrıca zeytinyağı ve badem üretimi atölyeleri düzenlendi. Ziyaretçiler, Datça'nın yerel üreticilerinden organik zeytinyağı ve badem ürünleri satın alma şansı yakaladı. Festival kapsamında stant açan girişimcilerden biri olan Sevim Akın, etkinliği kadınların ekonomideki varoluş mücadelesi açısından "Bu festival sayesinde girişimci kadınlar kendilerine satış yapacak bir Pazar buluyor. Bu da kadınların ticarete dahil edilmesi için oldukça önemli. Bahçemden topladığım turunç, mandalina gibi meyvelerden yaptığım reçelleri ve ev yapımı zeytinleri satıyorum. Festival sayesinde hem eğleniyor hem de kazanıyoruz. Sadece para değil birçok insan biriktiriyoruz, kültürümüzü tanıtıyoruz ve baharı karşılıyoruz" ifadeleriyle değerlendirdi. Ayrıca festival süresince halk dansları, konserler, atölyeler ve doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler yapıldı.



PALAMUTBÜKÜ VE KOYLARI KEŞFEDİN

Badem Çiçeği Festivali, sadece kültürel ve sanatsal etkinlikler sunmakla kalmadı, aynı zamanda doğa tutkunları için özel rotalar oluşturdu. Palamutbükü, Ovabükü ve Hayıtbükü gibi Datça'nın en güzel koyları ziyaretçilerin doğayla iç içe bir gün geçirmesine olanak sağladı. Festival kapsamında düzenlenen badem bahçeleri yürüyüşü, en çok ilgi gören etkinliklerden biri oldu. Ziyaretçiler, çiçek açmış badem ağaçlarının arasında yürüyerek doğanın sunduğu huzuru hissetti. Kimileri festivalin neşesinde, beyaz ve pembenin uyumunda, kimileri ise denizin uçsuz bucaksız maviliğinde kayboldu. Ayrıca her ne kadar şubat ayında denize girmek cesaret istese de yerel halkın soğuk havaya aldırış etmeksizin eşsiz maviliğin tadını çıkardığını görmek mümkündü.