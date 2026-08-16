Kalbinizi sessizce tüketiyor! Sigaranın vücutta yaptığı tahribat ortaya çıktı

TEK BİR SİGARA BİLE KALBİ ETKİLER Mİ?

"Tek bir sigara bile kalbi etkiler mi?" sorusuna Prof. Dr. Kahraman şu yanıtı verdi: "Evet bu son derece önemli bir soru. Kardiyovasküler açıdan güvenli bir sigara dozu yoktur. Bu konuda yapılmış 50 yıllık bir takip araştırması var. Bu araştırmada günde yalnızca 1-4 sigara içen kişilerde dahi kalp hastalığı riski yüzde 40-50 oranında arttığı gösterilmiştir. Başka bir araştırmada ise günde yalnızca 1 sigara içmek, kardiyovasküler hastalık riskini erkeklerde yüzde 48, kadınlarda ise yüzde 57 oranında artırmaktadır. Bu oran, günde 20 sigara içenlerin riskinin yarısına yakın olup 'Az içmek güvenlidir' algısını kesinlikle çürütmektedir. Ayrıca sigaranın zararlı etkileri yalnızca yıllar içinde ortaya çıkmaz. Tek bir sigara sonrasında bile damar fonksiyonlarında bozulma, kalp hızında artış ve kan basıncında yükselme görülebilir. Bu nedenle 'Günde birkaç sigara içiyorum, bana zarar vermez' düşüncesi bilimsel olarak doğru değildir."