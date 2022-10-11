Kalemini silahı yapan bir kız çocuğu: Malala Yousafzai

Malala 1997 yılında Pakistan'da dünyaya geldikten sonra Taliban yönetimi bölgeyi ele geçirdi ve kız çocuklarının okula gitmesini yasakladı. Öğretmen olan babası Ziauddin Yousafzai sayesinde okula gidebilmek için harekete geçti.

12 yaşındayken kız çocuklarının eğitimi için blog yazıları yazarak dünyaya sesini duyurdu. Yazılar, o kadar ses getirdi ki Taliban militanları tarafından 2012'de servisinin önü kesilerek, başından vuruldu. Geçirdiği uzun tedavinin ardından hayatı sonsuza dek değişti.

Henüz 16 yaşındayken, Birleşmiş Milletler genel merkezinde, herkes için eğitim hakkını savunan dünyada ses getiren bir konuşma yaptı.

Babasıyla kurdukları yardım fonu ile eğitim alamayan milyonlarca kız çocuğunun savunucusu oldu. "Ben, Malala" adlı kitabı yayınladı ve 2014 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olarak tarihe geçti. Ödülden kazandığı 1 milyon doları ise; Pakistan'daki kız çocuklarının eğitimine bağışladı.

Malala, "kitaplarımızı kalemlerimizi elimize alalım, onlar bizim en güçlü silahlarımız. Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem tüm dünyayı değiştirebilir" sözleriyle, tüm dünyadaki kız çocuklarının eğitimleri için mücadelesine devam ediyor.