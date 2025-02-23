Kalp krizi en çok bu zamanlarda görülüyor! Meğer en büyük sebebi...

NE TETİKLİYOR?

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisi ve korunmasında önemli bir yeri olan dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve kilo kontrolünün de kış aylarında bozulduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kahraman, "Fiziksel egzersizlerin azalması ile hareketsiz bir yaşam ve artmış kilo alımı görülür. Ayrıca kışın yağlı ve tuzlu yiyeceklerin tüketilmesi de kalp damar tıkanıklıklarında artışa yol açarak kalp krizini tetikleyebilmektedir" dedi.



KALP SAĞLIĞI İÇİN UYARILAR

Doç. Dr. Kahraman, kalp sağlığı için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:

Sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak önemlidir.

Haftada en az 5 gün 30-60 dakika orta düzeyde fiziksel egzersiz öneriyoruz.

Tuz ve şeker tüketiminden uzak durun.

Doymuş yağ tüketimini azaltarak, sebze, meyve ve tam tahıldan zengin Akdeniz usulü beslenin.

Soğuk kış günlerinde grip (influenza) ve zatürre (pnömoni) gibi enfeksiyonlara karşı dikkatli olun, aşılarınızı yaptırın.

Kalp damar hastalığı açısından psikososyal stres ve depresyondan kaçınmak önemli.

Soğuk havaya direk maruz kalmamak için mutlaka sıkı giyinilmeli. Göğüs bölgesine direkt soğuk havanın gelmemesi sağlanmalı.

Dengeli beslenme ve yeterli sıvı tüketilmeli.