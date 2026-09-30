Kalp krizi her zaman göğüs ağrısıyla gelmiyor! Uzmanı uyardı: Bu belirtilere dikkat

HER HASTADA KALP KRİZİ BELİRTİLERİ FARKLI

Kalp krizinin, kalbi besleyen kroner damarlardan birinin tamamen tıkanması sonucunda ortaya çıkabilen, hayatı tehdit eden bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan da şunları söyledi: "En sık karşılaşılan belirtilerin başında şiddetli göğüs ağrısı geliyor. Çok şiddetli göğüs ağrısı olur genellikle. Buna çoğunlukla soğuk terleme eşlik eder. Hastada bir ölüm korkusu olabilir. Ağrı kollara, çeneye ve sırta vurabilir. Kalp krizi her hastada aynı belirtilerle ortaya çıkmayabilir. Bazı hastalarda göğüs ağrısı yerine yorgunluk, nefes darlığı veya huzursuzluk hissi görülebilir. Her hastada göğüs ağrısı olacak diye bir kural yok. Bazı hastalar sadece bir yorgunluk, bazı hastalar nefes darlığı, bazı hastalar da huzursuzluk hissi tanımlayabilir. Tipik olan, daha önce deneyimlemediği kadar şiddetli göğüs ağrısıdır."