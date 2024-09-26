Kalp krizi riski 5 kat daha fazla! Sırtınızdaki bu hisse dikkat

SİNYALLERE DİKKAT! Prof. Dr. Esen, diyetin kalbinizi rahatsız edip etmediğini nasıl anlayacağınızı şöyle anlattı: "Maalesef Metin Arolat, sol kolda uyuşmadan bahsetmiş. Sonra 'Kendimi iyi hissediyorum' diyerek, tekrar performansına geri dönmüş. Kalp krizinin ufak belirtileri olabiliyor. İlla hayatımızda görmediğimiz şiddette ağrılar olması gerekmiyor. Halsizlik, olağandışı bir güçsüzlük, takatsizlik, kalp atışlarında düzensizlik, baş dönmesi, kas ağrıları ve kramplar varsa kalbimiz 'dur' diyordur. Bunlar bizim dikkate almamız gereken ufak mesajlar."

"Bedenimizi doğru okumamız gerekiyor. Verdiği mesajları doğru okumak gerekiyor. Kalp krizinin ufak belirtileri olabiliyor. İlla çok ya da hayatımızda görmediğimiz şiddette ağrılar olması gerekmiyor. Bunlar rahatsız edici ufak sızılar, kola ve sırta vuran yanmalar, göğüste özellikle midede ekşime gibi haller bile kalp krizine yorulabilir. 'Hiçbir şey olmaz' demeyip bir hekime mutlaka başvurmak gerekiyor. Artık kalp krizinin teşhisi son derece kolay. Teknolojik olarak da kolay tedavi edilen bir hastalık. Ama gecikme de bir o kadar hayati olabiliyor."