Kalp krizi riskini %80 engelliyor! Kalbi gençleştiriyor tek yapmanız gereken...

Doymuş yağlar, trans yağlar ve kolesterol bakımından yüksek bir beslenme rutini, kişinin kalp sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda fazla tuz tüketimi ve hareketsizlik kalbi yoruyor ve yaşlandırıyor.
İngiliz Kalp Vakfı, kalp krizinin erken belirtilerini şöyle sıralıyor;
Dr Nancy K. Sweitzer, uygulanması gereken bütünleyici faktörlerin bir listesini çıkardı. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden benzer bir araştırmaya atıfta bulunduktan sonra bu beş yaşam tarzı faktörünü buldu. Çalışmada 45-79 yaş arası 20.721 katılımcı toplam 11 yıl boyunca incelendi. Yaşam tarzı değişiklikleri ve kalp rahatsızlığı riskleri analiz edildi.
Dr Sweitzer'e göre, kalp krizi riskinizi önemli ölçüde azaltmak için bırakmanız gereken alışkanlıklar şöyle;
Araştırmalara göre, sigara içmek en yüksek risk faktörü olmaya devam ediyor ve sağlık uzmanları sigara içen herkese bırakmalarını tavsiye ediyor.
SİGARA NASIL BIRAKILIR?
NHS'ye göre, sigarayı bırakmaya çalışırken hatırlanması gereken ipuçları;