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Kalp krizi riskini %80 engelliyor! Kalbi gençleştiriyor tek yapmanız gereken...

Yaşam tarzında yapılan değişiklikler, sağlık üzerinde büyük etkiler yaratıyor. Uzmanlar, yaşam tarzında meydana gelecek bazı değişikliklerin kalp krizi geçirme ve kalp hastalığına yakalanma riskini %80’e kadar azalttığını belirtiyor. Peki, kalbi gençleştirmek ve kalp krizini önlemek için neler yapılmalı? İşte yapılan bilimsel çalışmanın sonuçları...

Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 09:13
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Kalp krizi riskini %80 engelliyor! Kalbi gençleştiriyor tek yapmanız gereken...

Doymuş yağlar, trans yağlar ve kolesterol bakımından yüksek bir beslenme rutini, kişinin kalp sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda fazla tuz tüketimi ve hareketsizlik kalbi yoruyor ve yaşlandırıyor.

İngiliz Kalp Vakfı, kalp krizinin erken belirtilerini şöyle sıralıyor;

  • Göğüs ağrısı veya rahatsızlık
  • Sol veya sağ kolunuza ya da boynunuza, çenenize, sırtınıza veya midenize yayılabilen ağrı
  • Hasta, terli, sersemlemiş veya nefes darlığı hissetmek.
  • Panik atağa benzer hissedilebilen ani bir endişe hissi
  • Akciğerlerde sıvı birikmesi nedeniyle aşırı öksürük veya hırıltı

Dr Nancy K. Sweitzer, uygulanması gereken bütünleyici faktörlerin bir listesini çıkardı. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden benzer bir araştırmaya atıfta bulunduktan sonra bu beş yaşam tarzı faktörünü buldu. Çalışmada 45-79 yaş arası 20.721 katılımcı toplam 11 yıl boyunca incelendi. Yaşam tarzı değişiklikleri ve kalp rahatsızlığı riskleri analiz edildi.

Dr Sweitzer'e göre, kalp krizi riskinizi önemli ölçüde azaltmak için bırakmanız gereken alışkanlıklar şöyle;

  1. Sigarayı bırakma: %36 oranında azaltır.
  2. Baklagil, sebze, meyve, tahıl ve balık yönünden zengin bir beslenme: %18 oranında azaltır.
  3. Sağlıklı kiloya ulaşmak ve ideal bel çevresine sahip olmak: %12 oranında azaltır.
  4. Alkol bırakma: %11 oranında azaltır.
  5. Günlük ve haftalık egzersiz: %3 oranında azaltır.

Araştırmalara göre, sigara içmek en yüksek risk faktörü olmaya devam ediyor ve sağlık uzmanları sigara içen herkese bırakmalarını tavsiye ediyor.

SİGARA NASIL BIRAKILIR?

NHS'ye göre, sigarayı bırakmaya çalışırken hatırlanması gereken ipuçları;

  • Bırakmak için nedenlerinizi listeleyin
  • İnsanlara bıraktığını söyle
  • Daha önce bırakmayı denediyseniz, neyin işe yaradığını hatırlayın.
  • Sigarayı bırakma yardımcıları kullanın

  • Sigara içmeye can atıyorsanız bir planınız olsun
  • Sigara tetikleyicilerinizi ve bunlardan nasıl kaçınacağınızı listeleyin
  • Meşgul tutarak istekleri uzak tutun
  • Dürtüden uzak durun
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