Kalp krizi riskini %80 engelliyor! Kalbi gençleştiriyor tek yapmanız gereken...

Yaşam tarzında yapılan değişiklikler, sağlık üzerinde büyük etkiler yaratıyor. Uzmanlar, yaşam tarzında meydana gelecek bazı değişikliklerin kalp krizi geçirme ve kalp hastalığına yakalanma riskini %80’e kadar azalttığını belirtiyor. Peki, kalbi gençleştirmek ve kalp krizini önlemek için neler yapılmalı? İşte yapılan bilimsel çalışmanın sonuçları...

Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 09:13 PAYLAŞ ABONE OL

Doymuş yağlar, trans yağlar ve kolesterol bakımından yüksek bir beslenme rutini, kişinin kalp sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda fazla tuz tüketimi ve hareketsizlik kalbi yoruyor ve yaşlandırıyor. İngiliz Kalp Vakfı, kalp krizinin erken belirtilerini şöyle sıralıyor; Göğüs ağrısı veya rahatsızlık

Sol veya sağ kolunuza ya da boynunuza, çenenize, sırtınıza veya midenize yayılabilen ağrı

Hasta, terli, sersemlemiş veya nefes darlığı hissetmek.

Panik atağa benzer hissedilebilen ani bir endişe hissi

Akciğerlerde sıvı birikmesi nedeniyle aşırı öksürük veya hırıltı

Dr Nancy K. Sweitzer, uygulanması gereken bütünleyici faktörlerin bir listesini çıkardı. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden benzer bir araştırmaya atıfta bulunduktan sonra bu beş yaşam tarzı faktörünü buldu. Çalışmada 45-79 yaş arası 20.721 katılımcı toplam 11 yıl boyunca incelendi. Yaşam tarzı değişiklikleri ve kalp rahatsızlığı riskleri analiz edildi.