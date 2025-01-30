Kalp krizinde hayat kurtaran adım! Ölümlerin önüne geçmek için...





112 ACİL'İ ARAYIN

Kalp krizinin sinsi ilerleyebileceğini ve belirtilerinin erken fark edilmesinin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durdu, şunlara dikkat çekti: "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtileri ihmal etmek, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Kalp krizi belirtilerini fark eder etmez 112 acil yardım hattını aramak ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemli. Zamanında müdahale, hayatta kalma oranlarını ciddi şekilde artırabilir."





ALMANYA VE FRANSA'DAN ÖNDEYİZ

Kalp krizi sonrası ölümlerde Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın önünde olduğumuzu belirten Prof. Dr. Durdu, "Türkiye'nin kalp krizi verileri, benzer nüfusa sahip ülkelerle kıyaslandığında dikkat çekici farklar ortaya koyuyor. Almanya'da her 100 bin kişiden 399'u kalp krizi geçirirken, ölüm oranı daha düşük seviyede. Fransa ve Birleşik Krallık ise gerek kriz geçirme oranlarında gerekse ölüm oranlarında Türkiye'nin çok gerisinde" dedi.