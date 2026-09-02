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Kalp krizini önceden haber veriyor olabilir! Kulağınızdaki bu işarete dikkat

Kalp sağlığıyla ilgili bazı işaretler vücudun farklı bölgelerinde kendini gösterebiliyor. Kulak memesindeki belirgin bir kırışıklık ya da derin çizgi olarak tanımlanan "Frank çizgisi"de yapılan çalışmalarda koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildi. Ancak uzmanlar, bu belirtinin tek başına kalp hastalığı ya da kalp krizi anlamına gelmediğini, görüldüğünde diğer risk faktörleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İHA Giriş Tarihi: 02.09.2026 12:37 PAYLAŞ ABONE OL

Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Hakan Dinçkal, yapılan çalışmalarda Frank çizgisinin koroner arter hastalığıyla ile ilişkili olabileceğinin görüldüğünü belirtti. Kulak memesindeki hafif bir kırışıklıktan çok derin yarığa kadar gidebilen bu fenomenin yaşlılıkla veya buradaki damarların iltihaplanması ile ilişkili olabileceğini belirtmiş "Aynı şekilde koroner arter hastalığında da aynı kök neden olabileceği için aralarında bir ortak korelasyon mevcuttur. Koroner arter hastalığı sıklığı arttığında bu belirtinin de arttığı görülmüş" dedi.





BU BELİRTİ ÜÇ SEVİYEDE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Frank çizgisinin üç derecesi olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Hakan Dinçkal, şu ifadeleri kullandı: "Basit kırışıklıktan, derin katlantıya veya geniş bir yarık şekline kadar değişen dereceleri mevcuttur. Yaş arttıkça bunlar da artıyor. Aynı kök nedene bağlı olarak kulak memesindeki damarlarda inflamasyonla birlikte koroner arterdeki inflamasyon artabilir ama bire bir neden sonuç ilişkisi maalesef yok. Bunu gördüğümüzde 'Bu hastanın kesin koroner arter hastalığı var' veya 'İleri derecede koroner arter hastalığı var veya çok ciddi kalp krizi geçirebilir' şeklinde bir ilişki söyleyemeyiz. Bu belirtiyi gördüğümüzde sadece bu hastada biraz daha dikkatli olmamız gerekir."