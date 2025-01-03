Kalp krizini tetikliyor! Kış aylarında bu hataya dikkat

Kış aylarında düşük sıcaklıklar ve soğuk hava sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, soğuk havalarda sağlıklı kalmanın yolları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Terekeci, bu dönemde dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları hakkında şunları söyledi...

GRİP VAKALARINA DİKKAT

Özellikle grip ve soğuk algınlığına dikkat çeken Prof. Dr. Terekeci, "Düşük hava sıcaklıkları, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatarak, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırabilir. Aynı zamanda soğuk havalarda insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmelerinden dolayı da hastalıkların bulaşma riski artış göstermektedir" dedi.

NEFES DARLIĞI ARTIYOR

Astım ve alerjiye de dikkat çeken Prof. Dr. Terekeci, şunları söyledi: "Soğuk hava, astım semptomlarını tetikleyebilir ve toz, polen gibi alerjenlerin iç mekanda yoğunlaşmasına yol açabilir. Aynı zamanda doğal gazın yaygın olarak kullanılmadığı yerleşim alanlarında odun ve kömür yakılmasına bağlı olarak artan hava kirliliği de astım ve KOAH hastalarındaki nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri artırmaktadır."

KAS AĞRILARI OLUYOR

Soğuk hava ve düşük basıncın, eklem ve kas ağrılarını da artırabildiğini söyleyen Prof. Dr. Terekeci, "Özellikle artrit hastaları ve ileri yaştaki bireylerin kas ve eklem sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir" dedi. Soğuk ve rüzgarlı havanın ise cilt kuruluğuna yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Terekeci, "Bu da kaşıntı ve tahrişe neden olabilir. Kış aylarında cilt sağlığına ekstra özen gösterilmelidir" diye konuştu.



KIŞIN KALP KRİZİ TEHLİKESİ BÜYÜYOR

PROF. Dr. Terekeci, soğuk havalarda kan basıncı ve kalp hızının arttığına da dikkat çekerek, "Aynı zamanda kanda pıhtılaşma da artmaktadır. Bu etkilerinden dolayı özellikle koroner kalp hastalığı olanlarda ve belirli yaşın üstündeki insanlarda kalp krizi riski artabilir. Kalp hastalarının kış aylarında da doktor kontrollerini aksatmamaları, ilaç düzenlemelerini bu doğrultuda yapmaları önemlidir. Sağlıklı insanların da kalp şikayetleri yaşadıklarında mutlaka uzmana başvurmaları gerekmektedir" dedi.

DENGELİ BESLEN, İYİ UYU

PROF. Dr. Terekeci , kış aylarının sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için bazı tavsiyelerde de bulundu. İşte o tavsiyeler...