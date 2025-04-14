Kalp krizinin sessiz çığlıkları! Eğer yürürken bunu hissediyorsanız...

Uzmanlar, kalp krizinin her zaman aniden gelmeyeceğini belirterek, kalbin ikazlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bunlar, göğüste baskı hissi, yürürken veya efor sarf ederken ortaya çıkan ağrı, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetler. Ayrıca uzmanlar, kalp krizi geçiren kişiye ilk 5 dakika içinde yapılacak müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu belirtiyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:38 PAYLAŞ ABONE OL

"Kalp krizi her zaman kapıyı aniden çalmaz. Genellikle öncesinde sessiz çığlıklarla uyarır" diyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, kalp krizinin çoğu kez göz ardı edilen sinyaller verdiğini belirterek, risk faktörlerinin ve zamanında müdahalenin yaşamsal önemini vurguladı.





GÖĞÜSTE BASKI HİSSİ

Kalp krizinin çoğu zaman önceden sinyal verdiğini ancak bunun herkes tarafından bilinmediğini belirten Prof. Dr. Okuyan, "Kalp krizleri genellikle aniden ortaya çıkar gibi düşünülse de, aslında pek çok vakada öncesinde uyarıcı belirtiler görülebilir. Göğüste baskı hissi, yürürken veya efor sarf ederken ortaya çıkan ağrı, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetler kalp krizinin habercisi olabilir. Ancak bazı durumlarda hiçbir belirti vermeden de ortaya çıkabilir. Özellikle yoğun stres veya ağır fiziksel efor sonrası bir anda gelişen kalp krizleri, ölüm riskini daha da artırabilir" dedi.