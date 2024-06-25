Kalp sağlığını yerle bir ediyor! Kanınızdaki bu değere dikkat...





"GÖZ PROBLEMLERİNİ TETİKLEYEBİLİR"

Tiroit hastalıklarının, göz, guatr ve cilt problemlerini de neden olabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Başaran, "Özellikle graves hastalığı gibi hipertiroidizm türlerinde, gözlerde şişlik, tahriş ve hatta görme kaybı riski bulunabilir. Tiroit bezinin büyümesi, nefes alma ve yutma güçlüklerine yol açabilir ve ciltte kuruluk, kalınlaşma ve saç dökülmesine neden olabilir. Tiroit hastalıkları, sadece tiroit bezini değil, vücudun birçok sistemini etkileyerek çeşitli risk faktörlerini beraberinde getirebilir. Bu nedenle, tiroit fonksiyonlarını düzenli olarak kontrol ettirmek ve belirtiler konusunda bilinçli olmak önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, bu risklerin minimize edilmesine yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.