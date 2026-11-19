Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD'nin fiziksel aktivite kılavuzları, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş gibi orta yoğunlukta egzersiz yapmasını veya koşu ve yüzme gibi daha yoğun aktivitelere 75 dakika ayırmasını öneriyor.