Kalp yetmezliğini 5 yıl önceden tahmin ediyor! Türk cerrahlardan örnek çalışma...

TÜRK CERRAHLARDAN ÖRNEK ÇALIŞMA

Prof. Dr. Kervan, TÜBİTAK ve TÜSEB desteğiyle hazırladıkları ve şu an hastanelerinde yapay kalp cihazı takılan hastalarda uyguladıkları yapay zeka takip sisteminin detaylarını şöyle anlattı: "Kalp bağışı çok az, bu nedenle de kalp nakli çok fazla yapamıyoruz. Bu dünyada da böyle. Bu hastalar yapay kalp cihazları ile hayata tutunuyor. Geliştirdiğimiz yüksek yapay zeka sistemi ile şu anda kalp bulanamadığı için yapay kalp cihazı taktığımız 70'e yakın hastamızı an be an takip ediyoruz. Herhangi bir risk anında sistem anında bizi uyarıyor ve müdahale edebiliyoruz. Bu nedenle hastalarımızın komplikasyonları uluslararası verilerden çok daha az oluyor. Bu proje ile biz dünyaya örneğiz. Bizim amacımız bu sistemle dünyada yapay kalp takılmış bütün hastaları takip edebilmek." Bununla ülkemize hem gelir hem de prestij kazandırmak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Kervan, "Yapay kalp cihazı takılan tüm hastaları ülkemizden bir Call Center gibi izleyebiliriz. Zaten kalp damar cerrahinde dünyada bir numarayız, bu yapay zeka programımızla da dünyanın kalbini elimizde tutabiliriz" diye konuştu.