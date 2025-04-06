Yorgun uyanmak o hastalığın belirtisi! Tedavi edilmezse Alzheimer’a yol açabilir...

Toplumda sanılandan daha yaygın olan uyku apnesinin sadece horlama sorunu olmadığını belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, uyku apnesinin sebeplerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

AŞIRI KİLO TETİKLEYİCİ Özellikle çevresel faktörlerin büyük etkisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Arı, bu sorunun kontrol altına alınmadığında hayat kalitesini ciddi şekilde düşürebileceğini belirtti. Uyku apnesinin nedenleri arasında genetik faktörlerin ikinci planda kaldığını belirten Doç. Dr. Arı, hastalığın en büyük tetikleyicilerinin çevresel faktörler olduğuna dikkat çekerek, "Uyku apnesinin gelişiminde, aşırı kilo alımı ve sağlıksız beslenme önemli rol oynuyor. Özellikle insülin direnci, metabolik sendrom, kalp hastalıkları gibi durumlar metabolizmayı yavaşlatarak, apnenin oluşumunu hızlandırıyor" dedi.

KALP HASTALIKLARINI ARTIRIYOR

Uyku apnesinin en sık görülen belirtilerinin baş ağrısı, aşırı uyku hali, konsantrasyon sorunu ve unutkanlık olduğunu dile getiren Doç. Dr. Arı, bu durumun uzun vadede ciddi hastalıklara yol açabileceğini vurgulayarak, şöyle dedi: "Hastalarda özellikle sabahları enseden başlayıp başın tepesine doğru yayılan sıkıştırıcı tarzda baş ağrıları sık görülüyor. Bunun dışında gündüz aşırı uykululuk hali, dikkat dağınıklığı ve unutkanlık gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde Alzheimer ve diğer demans hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Ayrıca uzun süreli uyku apnesi, iskemik hastalıklara ve kalp-damar rahatsızlıklarına da yol açabiliyor."