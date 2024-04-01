Kalyon Kültür nisan ayında da sanatın ve kültürün merkezi

Yetişkinlere yönelik ise seramik atölyelerinin yanı sıra 16 Nisan'da Dr. Özgenur Reyhan Güler moderatörlüğünde Dr. Esen Kunt'un konuşmacı olduğu "Şehrin Hafızasında Yürümek: Coğrafi Mekânın Edebiyat ve Sinemadaki Yansımaları" başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Edebiyat ve sinemanın güçlü araçlarıyla, şehirlerin derinliklerine inerek geçmişin izlerinin sürüleceği bu seminerde, şehrin hafızasını edebiyat ve sinema üzerinden keşfetmek için derinlemesine bir analiz sunulacak.

Öte yandan Kalyon Kültür ziyaretçileri, 21 Nisan'a kadar devam edecek, modern pop-art sanatçısı Jisbar'ın eserlerinden oluşan "Jisbar İstanbul'da" sergisini de gezebilecek.

Değerli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz atölyelere katılmak için https://www.kalyonkultur.org/etkinlikler/ adresinden kayıt yaptırmak yeterli.