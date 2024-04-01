Kalyon Kültür nisan ayında da sanatın ve kültürün merkezi

İstanbul'un kültürel dokusuna zenginlik katmayı amaçlayarak Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta hizmet veren Kalyon Kültür, İstanbulluları sanatla buluşturmayı sürdürüyor. 7'den 70'e geniş bir kitleye ulaşan Kalyon Kültür, hem İstanbul'un kültür sanat birikimine katkı sunuyor hem de toplumun her kesimine hitap ederek kültürel çeşitliliği ve zenginliği destekliyor.
Nisan ayında da birbirinden farklı ve dikkat çekici etkinliklerle İstanbulluların uğrak noktası olmayı hedefleyen Kalyon Kültür, çocuklar için düzenlediği ebru, seramik, resim ve drama atölyeleri ile onların yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve sanatla buluşmalarına olanak sağlarken, yetişkinlere yönelik söyleşiler ve etkinliklerle de onların kişisel gelişimlerine katkı sunuyor.
Sanat dolu bir atmosferle İstanbul halkını ücretsiz olarak buluşturarak kültürel etkileşimi ve paylaşımı teşvik eden Kalyon Kültür, her ay yenilenen sergileri, eğitim atölyeleri, kişisel gelişim seminerleri ile sanatın büyülü dünyasına kapı açıyor. Kalyon Kültür'de Nisan ayında; çocukların teorik bilginin yanı sıra seramik çamurunu tanıma, şekillendirme tekniklerini aşamalı olarak öğrendikleri seramik atölyesi; Ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun çalışma üslubunu, hayatını ve fırça tekniğini öğrenecekleri atölye çalışması; Mimar Ümit Dizdar eşliğinde iç mimarlığın eğlenceli dünyasını keşfedip, kendi odalarını tasarladıkları mimarlık atölyesi; ünlü pop-art sanatçısı Jisbar'ın sergisinin Ezgi Bikbay Şafak eşliğinde yaratıcı drama ile gezilmesi ve çocukların geleneksel sanatların etkileyici alanlarından biri olan ebruyu ve kullanım alanlarını inceledikleri ebru atölyesi gerçekleşecek.
Yetişkinlere yönelik ise seramik atölyelerinin yanı sıra 16 Nisan'da Dr. Özgenur Reyhan Güler moderatörlüğünde Dr. Esen Kunt'un konuşmacı olduğu "Şehrin Hafızasında Yürümek: Coğrafi Mekânın Edebiyat ve Sinemadaki Yansımaları" başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Edebiyat ve sinemanın güçlü araçlarıyla, şehirlerin derinliklerine inerek geçmişin izlerinin sürüleceği bu seminerde, şehrin hafızasını edebiyat ve sinema üzerinden keşfetmek için derinlemesine bir analiz sunulacak.
Öte yandan Kalyon Kültür ziyaretçileri, 21 Nisan'a kadar devam edecek, modern pop-art sanatçısı Jisbar'ın eserlerinden oluşan "Jisbar İstanbul'da" sergisini de gezebilecek.
Değerli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz atölyelere katılmak için https://www.kalyonkultur.org/etkinlikler/ adresinden kayıt yaptırmak yeterli.
KALYON KÜLTÜR NİSAN 2024 PROGRAMI
Yetişkinler İçin Seramik Atölyesi
Tarih / Saat: 3 Nisan 2024 Çarşamba, 17.00
Eğitmen: Banu Aslan Turak
Veli- Çocuk Seramik Atölyesi
Tarih / Saat: 6 Nisan 2024 Cumartesi, 12.00
Eğitmen: Banu Aslan Turak
"Ressamları Tanıyorum 4" Bedri Rahmi Eyüboğlu
Tarih / Saat: 7 Nisan 2024 Pazar, 14.00
Eğitmen: Hasan Çıkmış
(Çocuk Atölyesi)
Çocuklar için Seramik Atölyesi
Tarih / Saat: 13 Nisan 2024 Cumartesi, 12.00
Eğitmen: Banu Aslan Turak
İç Mimar Olalım Evimizi Tasarlayalım
Tarih / Saat: 14 Nisan 2024 Pazar, 14.00
Eğitmen: Ümit Dizdar
(Çocuk atölyesi)
Şehrin Hafızasında Yürümek: Coğrafi Mekânın Edebiyat ve Sinemadaki Yansımaları
Tarih / Saat: 16 Nisan 2024 Pazartesi, 18.00
Konuşmacı: Dr. Esen Kunt
Moderatör: Dr. Özgenur Reyhan Güler
(Yetişkin)
Taş Konak'ta Yaratıcı Drama "Jisbar İstanbul'da Sergisini Geziyoruz"
Tarih / Saat: 20 Nisan 2024 Cumartesi, 14.00
Eğitmen: Ezgi Bikbay Şafak
(Çocuk atölyesi)
Çocuklarla Ebru Atölyesi
Tarih / Saat: 21 Nisan 2024 Pazar, 14.00
Eğitmen: Pınar Bora
(Çocuk atölyesi)