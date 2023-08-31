Kan şekerini anında dengeliyor! Diyabetin doğal ilacı olarak biliniyor

Kan şekerini dengeleyerek diyabeti önleyen besinler şu şekilde;
TAM TAHILLAR:
Kepekli ekmek, yulaf ezmesi, kahverengi pirinç gibi tam tahıllar lif içeriği ile sindirimi yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinin ani yükselmesini engeller. Bu nedenle, gün içinde tahıldan zengin bir öğün tüketmek uzun süre kan şekeri dalgalanmalarını engelleyecektir. Kahvaltıda yulaf tüketilmesi hem kan şekerini düzenliyor hem de vücuttaki sağlıksız yağın yakılmasını sağlıyor.
SEBZELER:
Brokoli, ıspanak, karnabahar gibi yeşil sebzeler düşük kalorili ve lif açısından zengin seçeneklerdir.
TOHUMLAR VE YAĞLI BALIKLAR:
Kabak çekirdeği, chia tohumları, ceviz gibi besinler sağlıklı yağlar, lifler ve protein içerir. Yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri ile kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.
BAHARATLAR:
Tarçın, zencefil gibi baharatlar kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.
YUMURTA:
Protein içeriği sayesinde tokluk hissini artırır ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.
AVOKADO:
Sağlıklı yağlar içeren avokado, yavaş sindirilen bir karbonhidrat kaynağıdır. Düzenli tüketildiğinde kan şekerini dengeleyici etkisi vardır.