Kan şekerini anında dengeliyor! Diyabetin doğal ilacı olarak biliniyor

Kan şekerini dengeleyerek diyabeti önleyen besinler şu şekilde;

TAM TAHILLAR:

Kepekli ekmek, yulaf ezmesi, kahverengi pirinç gibi tam tahıllar lif içeriği ile sindirimi yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinin ani yükselmesini engeller. Bu nedenle, gün içinde tahıldan zengin bir öğün tüketmek uzun süre kan şekeri dalgalanmalarını engelleyecektir. Kahvaltıda yulaf tüketilmesi hem kan şekerini düzenliyor hem de vücuttaki sağlıksız yağın yakılmasını sağlıyor.