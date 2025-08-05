Kan tahlilinden Alzheimer teşhisi! Bilim dünyasında çığır açan keşif

Alzheimer hastalığında erken tanının kapısını aralayan yeni bir gelişme yaşandı. FDA onaylı bir kan testiyle artık hastalık biyolojik olarak çok daha kolay ve hızlı saptanabilecek.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:09 PAYLAŞ ABONE OL

İleri yaştaki bireyler için büyük bir endişe kaynağı olan Alzheimer hastalığının teşhisinde çığır açan bir gelişme yaşandı. Alzheimer tanısı için artık bir kan testi yeterli olacak. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayladığı yeni kan testi, milyonlarca insana umut ışığı oldu. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, bu tarihi gelişmeyi şöyle değerlendirdi: "Artık hastalığın biyolojik tanısını kan yoluyla koymak mümkün. Bu da erken teşhis ve etkili tedaviler için çok büyük bir avantaj sağlıyor."

BİYOLOJİK TANIDA DEVRİM

Prof. Dr. Hanoğlu, Alzheimer'ın bugüne kadar daha çok klinik semptomlara göre tanılandığını, ancak son yıllarda biyolojik belirteçlerle tanının desteklenmeye başlandığını belirterek, şöyle dedi: "Daha önce belden sıvı alma yöntemiyle yapılan biyobelirteç testleri artık yerini çok daha pratik bir yöntem olan kan testine bırakıyor. Kan yoluyla yapılan bu testler sayesinde hastalığın erken döneminde tanı koymak mümkün hale geliyor."