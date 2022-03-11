Kanınız kişiliğinizi anlatıyor! Bu kan grubu en güçlü kişiliğe sahip

Ketsueki-gata, bir kişinin kişiliğini kan grubuna göre analiz etmek anlamına geliyor. Bu terim, 1930'lardan bu yana kullanılıyor ve her kan grubunun ona sahip olan kişinin kişiliğini yansıttığına dair bir makale yayınlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde popüler hale geliyor.

A, B, 0 ve AB olmak üzere antijenlere bağlı olarak dört birincil kan grubu bulunur. Antijenler, kırmızı kan hücresinin yüzeyinde bulunur ve bağışık sisteminin ne kadar etkili çalıştığını açıklamaya yardımcı olur.

Japonya'da birçok insan, genellikle kan grubu kişilik teorisine inandıkları için diğer insanların kan grubunu sormaktan oldukça hoşlanırlar. Üstelik bu konuda iki kişinin uyumluluğunu değerlendirmek için bir araç olarak bile kullanabiliyorlar. Kan grubu kişilik testinin henüz bilimsel bir destek olmamasına rağmen, birçok insanın bunun kendileri için doğru olduğuna iddia ediyor.