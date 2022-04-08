Kanser hastalarında 3 doz Kovid aşısı yüzde 90 koruma sağlıyor

Pandeminin başında Çin'den ve İtalya'dan gelen ilk yayınlarda kanser hastalarının diğer kronik hastalar gibi riskli grupta olduğu ve hastalığın daha ölümcül seyrettiği rapor edildi. Ancak uzmanlar pandemi ilerledikçe sadece akciğer kanseri ve kan kanserli hastaların daha fazla ölüm riski taşıdığını, diğer kanser hastalarında aynı riskten bahsetmenin ise mümkün olmadığını belirtiyor. Kanser hastası deyince çok heterojen bir gruptan bahsedildiğini belirten Prof. Dr. Berrin Pehlivan, "Her grup kendi içerisinde farklı riskler barındırıyor. Ancak ileri yaş ya da altta yatan başka bir hastalık yoksa akciğer ve kan kanserleri dışında bir grup ise artmış riskten bahsedemiyoruz. Kovid döneminde tedaviye devam edip etmeyeceğine o kişiyi izleyen onkoloğu ile karar verilmeli. Ancak hemen tüm hastalara önerdiğimiz şey ise aşı olmaları. Üstelik mutlaka ikinci, üçüncü doz aşılarını olmaları gerekiyor. Yapılan çalışmalar çok net gösteriyor ki, tek doz aşı ile kanser hastalarında oluşan antikor oranı sadece yüzde 30'larda, oysa 2. ve 3. doz ile bu rakam yüzde 90'lara çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

"ARTIK KAPALI ORTAMLARDA MASKE TAKMAK HAYATIMIZIN PARÇASI OLMALI"

Dünya Sağlık Örgütü bir süre önce BA.2 isminde yeni bir varyantın hızla dünyayı etkisi altına alacağını ilan etti. Bu varyantın daha öldürücü olmadığını ama hastaneye yatış oranlarında yeniden artış yaşatacağının belirtildiğini ifade eden Pehlivan, "Kanser hastalarının da normal popülasyona paralel şekilde bu virüsten etkileneceğini bekliyoruz. Aşı yaptırmak, kişisel hijyenimize, fiziksel mesafeye dikkat edip maske takmak artık yeni dünya düzeninde kaçınılmaz olmalı. Biz virüsleri Kovid ile tanıdık ama virüsler hep vardı ve bundan sonra da var olmaya devam edecekler. Üstelik biz yüzlerce virüsün hâlihazırda kanser yaptığını veya başka hastalıklara sebep olduğunu biliyoruz. Bıktık ama aynı oranda da maskeye alıştık; bundan sonraki yaşantımızda kapalı ortamlarda maske hayatımızın bir parçası olmalı" şeklinde konuştu.

"VİTAMİN, OZON VEYA ANTİOKSİDAN TEDAVİLERİ KANSER HASTALARINDA DİKKATLE KARŞILANMALI"

Bu dönemde sağlıklı bireylerin de kanser hastalarının da bağışıklıklarını nasıl destekleyeceklerini sorduklarını söyleyen Pehlivan, şunları söyledi: "Ancak bilinmesi gereken sağlıklı insanlarda önerdiğimiz vitamin takviyesi, ozon veya antioksidan tedavilerin kanser hastalarında dikkatle karşılanması gerektiği. Eğer bir kanser hastası veya yakını iseniz, almanız gereken destekleyici tedaviyi Fonksiyonel Tıp Uzmanı olduğunu söyleyen insanlarla veya çevrenizde ulaşabileceğiniz en yakın doktor ile değil de destekleyici tedavilere sıcak yaklaşan bir Onkolog ile görüşerek tedavi almanız daha uygun olacaktır. Normal hücrelerinizi ve bağışıklığınızı desteklemek adına yapılan işlemlerin veya verilen ilaçların -bitkisel bile olsa- tümörü de besleme riski olduğunu unutmayalım. Kanser hastalarına yaklaşım, hasta olmamak için destekleyici tedavi arayan birinden farklıdır. Aynı özeni hasta ve hasta yakınları kadar diğer disiplinlerdeki meslektaşlarımın da göstermesini ve bu hastaları onkologlara yönlendirmelerini diliyoruz."