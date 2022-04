Kanser hastalarında 3 doz Kovid aşısı yüzde 90 koruma sağlıyor

"YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİ KANSER TEDAVİSİNDE YAN ETKİLERİ AZALTIYOR"

Son yıllarda onkoloji dünyası tarafından kabul veya reddedilen bir uygulama olan yüksek doz C vitaminine de değinen Pehlivan, şunları aktardı: "Yüksek doz C vitaminin kanserde işe yaramadığını iddia eden meslektaşlarımız, bu konudaki birkaç negatif dataya dayandırarak kendilerini savunuyorlar. Ancak tökezledikleri ilk yer yüksek doz C vitaminin tanımı. Yüksek doz C vitamini kilograma 1 gramdan uygulanır, yani sağlıklı bir erişkinde en az 50 gram. Ancak redderken ortaya koydukları yayınlarda uygulanan dozlar, olması gerekenin çok altında. Şuan sonuçlanmış deneklerin rastgele seçildiği bir çalışma yok elimizde ama tümör biyolojisi ve farmakokinetiği hakkındaki bilgilerimiz, C vitaminine pozitif yaklaşımımıza sebep oluyor. Doz ve uygulama şekline dikkat edilerek (yani haftada 2-3 kez, minimum 50 gram damardan tedavi) yapılan uygulamaları analiz eden çalışmalarda umut veren sonuçlar açıklandı. Çok sayıda çalışma da tüm dünyada yürüyor hâlihazırda. Üç yıl önce dünyadaki en büyük kanser kongresi olan ASCO'da özellikle immünoterapi alan hastalarda C vitamini uygulanmasının yararlı olduğu bildirildi. Ayrıca yeterince güçlü bir şekilde uygulandığında çok ciddi bir yan etkisi yok; uzun süre kullanımında böbrek taşı oluşumu ve kandaki bazı mineral değerleri düşürme ihtimali olsa da, kan düzeylerinin sürekli kontrol edilerek verilmesi ve telafisi konusunda tedavilerle bu durum bertaraf edilebilir. Hem kendi pratiğimde hem de kemoterapi ile yapılan çalışmalarda yüksek doz C vitaminin yan etkileri azalttığını da görüyorum. Zaten Türkiye dışında başka hiçbir ülkede yüksek doz C bu kadar agresif bir şekilde reddedilmiyor. Meseleye kişisellik tuzağına düşmeden, bilimsel veriler ve haberler açısından bakmak gerekir."