Kanser riskini yüzde 30 azaltıyor! Tümör hücrelerinin yayılmasını önlemenin anahtarı...





ÇÖZÜM YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Obeziteye bağlı meme kanseri riskini azaltmanın en etkili yolunun sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri olduğunu belirten Doç. Dr. Özkurt, şunları tavsiye etti: "Burada amaç hızlı kilo vermek değil, uzun vadede korunabilecek bir denge kurmaktır. Düzenli fiziksel aktivite en önemli adımlardan biridir. Haftada en az 150 dakika orta tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi egzersizler önerilir. Beslenmede ise Akdeniz tipi beslenme öne çıkar. Sebze, meyve, tam tahıl, baklagil, zeytinyağı ve omega-3 açısından zengin balık tüketimi temel alınmalı; kırmızı et, işlenmiş gıdalar ve yüksek kalorili yiyecekler sınırlandırılmalıdır. Bunların yanı sıra, alkolden uzak durmak ve sigara kullanmamak hayati önemdedir."