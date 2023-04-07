Kanser tedavisinde yeni ümit: CAR-T hücre tedavisi

Altuntaş ve derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sinan Dal, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında sağlık muhabirleriyle iftarda bir araya geldi. Altuntaş, "2020 dünya kanser istatistiklerine göre 19,3 milyon yeni kanser vakası var ve her yıl 10 milyon insan kanserden ölmekte. Kanserden ölümlerin 2030'a kadar artış göstermesi bekleniyor ama yenilikçi tedavi yöntemleriyle rahim ağzı kanserine bağlı ölümler yüzde 65 civarında, Lenf bezi kanserlerine, lösemilere bağlı ölümler de ciddi düzeyde azaldı" ifadesini kullandı.

"ÇIĞIR AÇAN BİR TEDAVİ"

Altuntaş, kanserlerin artık akıllı tedaviler ile kronik bir hastalık gibi tedavi edilebildiğini belirterek, kansere karşı çığır açan yöntem olarak görülen kişiselleştirilmiş "CAR-T Hücre" tedavisinin, Türkiye'de ilk kez klinik araştırma kapsamında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hematolojik kanserli hastalara uygulandığını anlattı. Altuntaş, "CAR-T çalışmaları dirençli hastalarda umut verici yeni bir seçenek olarak çığır açmakta. ABD ve Avrupa'daki onaylarını özellikle lösemiler üzerine aldı. Kısa dönem sonuçları yüzde 90 düzeyinde. Hasta, kanser hücrelerini daha güçlü bir şekilde yok eden ve yüz binlerce dolara mal olan tedaviden yürütülen araştırma kapsamında ücretsiz yararlanabilmekte" diye konuştu.

"BAŞARI YÜZDE 80'LERİ GEÇTİ"

Kanserde bireyselleşmiş tedavilerin ön plana çıktığına dikkat çeken Altuntaş, "Önümüzdeki süreçte artık kanser tedavilerinin değiştiğini söyleyebiliriz. Kanser tedavisinde son 30 yıla bakıldığında yüzde 40'larda olan başarı oranı bugün yüzde 80'leri geçti. Klinik araştırmalar kanserde sağ kalımı uzatıyor. Hastalar açısından yenilikçi tedavilere ulaşım bir şanstır, bunun asla 'denek' gibi algılanmaması lazım. Standart tedavileri tüketen hastaların araştırmalara katılmaları, destek vermeleri son derece önemli. Türkiye şu an kanser tedavisinde oldukça iyi bir noktada. Erişilemeyen herhangi bir tedavi yöntemi yok, yenilikçi tedavilere bile erken dönemde ulaşabiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.