Kanserde "yapay zeka" devri! Tedavide yeni dönem...

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği yaptığı toplantıda kişiselleştirilmiş tedavilere yönelik yaklaşımları ele aldı. Derneğin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Her yıl 10 milyon insan kanserden ölüyor. Farkındalığı artıramazsak 2030 yılına kadar kanser ölümlerinin 13 milyona çıkacağı tahmin ediliyor" uyarısını dile getirdi. Altuntaş, lösemi, lenfoma, myeloma olarak bilinen hematolojik kanserlerin artık kronik hastalık gibi tedavi edilebildiğini belirterek, "Hematolojik onkolojide tedaviler bireyselleştiriliyor. Aynı tip hastalığa sahip kişiler arasında bile klinik seyir, tedaviye yanıt ve yanıtın kalitesi bakımından belirgin farklılıklar görülüyor. 'Bireyselleştirilmiş tedavinin' daha güvenli, etkin ilaç ve tedavilerin hastanın genetik özellikleri ve bireysel gereksinimine göre verilmesi amaç olmalı" şeklinde konuştu.



YAPAY ZEKÂ ELE ALINDI

Kongre sekreterlerinden Doç. Dr. Cengiz Karaçin ise yapay zekâ destekli görüntülemenin meme kanseri tespitinde yüzde 20'lik artış sağladığını bildirdi. Karaçin, "Mamografi raporlamada yapay zekâ kullanımının, radyoloji hekimine önemli yardımcı olarak işlev gördüğünü ve hem kanser tespit oranını artırdığını hem de iş yükünü yarı yarıya azalttığını gösterdi. Ülkemizde birçok görüntüleme merkezinde yapay zekâ ile ilgili pilot çalışmalar yapılıyor. Birkaç yıl içinde, görüntüleme merkezlerinin tamamen bu teknolojiye adapte olabileceği öngörülüyor" dedi.





KANSERDE PARMAK İZİ DÖNEMİ

Kongre Sekreteri Doç. Dr. Bahar Uncu Ulu, onkoloji pratiğinde kişiye özgün tedavilerin uygulanabilmesi, olası tedavi alternatiflerinin gözden geçirilmesi açısından "parmak izi" diye adlandırılan "Genomik Profilleme"nin klinik faydasının tartışılmaz hâle geldiğini söyledi. Ulu, "Moleküler olarak yönlendirilmiş tıbbın, geleneksel standart tedaviye kıyasla daha etkili ve iyi tolere edilen tedaviler sunma olasılığı oluşturarak uzun yaşam sağlaması olası" ifadesini kullandı.