Kanserden korunmada '3 dakika' önlemi! Tedavinin başarılı olmasında etkili...

Uzmanlar kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanseri ile ilgili “Son yıllarda hem sıklığı hem de erken yaşta görülme oranı arttı” uyarısında bulunuyor. Ancak meme kanserinde erken tanı konulması halinde gelişmiş tedavi seçenekleriyle yüz güldürücü sonuçlar alınıyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 16.10.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 10:24 PAYLAŞ ABONE OL

Kadınlarda en çok görülen kanser türlerinin başında meme kanseri geliyor. Hastalığın önlenmesinde ve tedavinin daha kolay olmasında erken tanı, hayati öneme sahip. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında konuşan Prof. Dr. Yeliz Emine Ersoy, bazı tedavilerin, meme kanseri tedavisinde gerilemelere bile neden olduğunun altını çiziyor. Prof. Dr. Ersoy "Her zaman ve her kanser türü için söylediğimiz gibi erken tanı hayat kurtarıcıdır" dedi.





KONTROLLERE 20 YAŞINDA BAŞLAYIN

Kendi kendine muayene başta olmak üzere klinik meme muayenelerini, taramaları aksatmamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Ersoy "Özellikle 20 yaşından sonra her ay adet döneminin bitiminden birkaç gün sonra kendi kendimizi muayeneye ayıracağımız 3 dakikaya ilaveten, doktor kontrolleri sonrasında yılda yine 3 dakikamızı ayıracağımız mamografi ve tarama teşhiste en önemli yardımcılardır" dedi. Prof. Dr. Ersoy, şu uyarılarda da bulundu: "Erken tanının önemini kavrayarak her ay yapacağınız kendi kendinize muayenelerinizde meme veya koltuk altında kitle, memede ödem, meme cildinde ve meme başında kızarıklık, içeri çökme, kabuklaşma, yaralar, meme başından kanlı veya şeffaf akıntı, memelerde asimetri ve meme boyutunda değişiklik gibi durumlarda mutlaka doktorunuza başvurunuz."