Ancak çalışma, insanlar üzerinde gerçekleştirilen bir klinik deneye değil, matematiksel hesaplamalara ve bilgisayar simülasyonlarına dayanıyor. Dolayısıyla C vitamini takviyesinin kanseri önlediği veya riski azalttığı henüz kanıtlanmış değil. Araştırmacılar, C vitamini tüketiminin yanı sıra öğün saatleri, mide koşulları ve ağızdaki bakterilerin de söz konusu kimyasal tepkimeler üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.