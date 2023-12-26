Kanseri nokta atışıyla yok ediyor! En zor tümörler bile...

CERRAHİYE BİLE GEREK KALMAYABİLİYOR PROF . Dr. Atalar, bu yeni teknoloji sayesinde hastaya kesi, anestezi veya iğne yapmadan farklı bölgelere yüksek dozda radyasyon verilip, tümörün kontrolünün sağlanabildiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Atalar, "Hepsinden önemlisi bunun ardından hastamız hemen ertesi gün alması gereken diğer tedavilere başlayabilir. Ayrıca bu yöntemin gelişmesi sayesinde artık erken evre akciğer ve prostat kanserlerinde, beyin metastazlarında cerrahi ile aynı sonuçlara ulaşıyoruz" dedi. YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR "SON yıllarda yapılan çalışmalarda özellikle az sayıda metastazı olan kanser hastalarında tüm metastazlara uygulanan stereotaktik radyocerrahi sayesinde yaşam sürelerinin uzadığı gösterilmiştir" diyen Prof. Dr. Atalar, şunları söyledi: "Gerek erken evre akciğer kanserinde gerekse erken evre prostat kanserinde yapılan çalışmalarda cerrahiye oranla yan etkilerin çok daha az olması sebebi ile hastalar tarafından tercih edilen bir tedavi metodu olmuştur."





TÜRKİYE'DE BU CİHAZLAR OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIZ

PROF. Dr. Atalar, artık 'stereotaktik radyocerrahi' gibi ileri teknolojilerin kullanıldığı hastalarda daha az yan etki ile daha etkin bir tedavi yapabildiklerinin de altını çizerek "Ancak elbette ki bu teknolojiler çok gelişmiş cihazlarla uygulanabiliyor. Şanslıyız ki ülkemizde çok gelişmiş cihazlar mevcut, ama burada dikkat edilmesi gereken deneyimli bir ekip olmadan sadece gelişmiş cihazlar ile tedavi yapılamayacağıdır. Bu ileri teknikleri kullanırken azami dikkat ve maksimum deneyim gerekmektedir" dedi.