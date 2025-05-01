Kanseri önceden bilebilecek miyiz? Yapay zeka şimdiden uyarıyor!

Çok faktörlü. Halk arasında duyarsınız 'Bu kişi beni çok üzdü, kanser oldum.' Böyle bir ilişki de yok. Kanserde neden-sonuç ilişkisi bilinirse tıbbın tedavi edemeyeceği bir kanser yok. Sorun aslında bilgi eksikliği. Neden–sonuç ilişkisini kuramama. Kurduğumuz zaman çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Yapay zeka bize belki 'şu tarihte kanser olacaksınız' demeyecektir. Ama size şu yaşınıza kadar yüksek oranda kansere yakalanma riskinizi söyleyecektir." Prof. Dr. Karabulut, örneğin meme kanserinde BRCA1 ve BRCA2 genlerinde hastaya memeyi koruma adına 'boşaltalım' dediklerini söyleyerek, "Belli bir yaşa geldiğinde rahim ve yumurtalıkları aldıralım. Çünkü sizin 60-70 yaşında kadar bu kanserlere yakalanma oranlarınız yüzde 60 ila 90 arasında. Yakalanmadan bu organları alırsak, kanser ortadan kalkar. Yapay zekaya aile soy ağaçlarını, ailedeki kanser yoğunluğunu verdiğiniz zaman genlerden de bağımsız bir şekilde size bir risk profili çıkarabilir" dedi.