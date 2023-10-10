Kanseri uyandıran tırnaklar! Estetik sanıyorsunuz ama...

Journal Nature Communications'da yayınlanan bir araştırma, tırnaklarda kurutucu işlem için kullanılan ve UV ışınlarına maruz bırakan cihazın, cilt kanserine yakalanma riskini artırabileceğini gösterdi.
https://www.instagram.com/p/CyIM27nsiL4/
Üstelik bu araştırma, sadece "risk yüzdelerinden" ibaret değil! Ünlü model Karolina Jasko da, protez tırnaklar sebebiyle cilt kanserine yakalananlardan.
Tırnağında gördüğü lekeyi "kabuk sanıp" koparan model, aslında gördüğü şeyin "kanser hücresi" olduğunu öğrendiğinde büyük bir dehşet yaşadı. Ayda iki-üç kez yaptırdığı protez tırnak işlemi nedeniyle düzenli olarak UV ışınına maruz kalıyordu ve son ana kadar hiçbir şey fark etmedi.
Tırnağındaki lekelenmenin ardından şişlik de oluşunca doktora gitti ve aslında "melanom" yani bir tür cilt kanserine yakalandığını öğrendi. Maruz kaldığı UV ışınları; bu kanseri tetiklemişti.
Bu işlem, sadece kanseri değil alerjik reaksiyonlara da neden olabiliyor. Uzmanlar, jel ojelerdeki 'metakrilatlar' olarak bilinen kimyasalların cilde sızdığında alerjik reaksiyon oluşabileceğini, bunun da tırnakların gevşemesine ve ciltte şiddetli, kaşıntılı bir döküntü oluşmasına neden olabileceğini belirtti.