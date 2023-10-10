Kanseri uyandıran tırnaklar! Estetik sanıyorsunuz ama...

Kanseri uyandıran o “muhteşem” tırnaklar! Sık yaptırılan kozmetik işlemlerden protez tırnaklar, ardında büyük bir tehlike barındırıyor. Tırnaklarınızda gördüğünüz o harika desenlerin ardında uyanmış kanser hücreleri de bulunuyor. Uygulama esnasında kullanılan UV ışınlarının DNA’ya zarar verebildiği ve insan hücrelerinde kansere neden olan mutasyonlara neden olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:51 PAYLAŞ ABONE OL

Journal Nature Communications'da yayınlanan bir araştırma, tırnaklarda kurutucu işlem için kullanılan ve UV ışınlarına maruz bırakan cihazın, cilt kanserine yakalanma riskini artırabileceğini gösterdi. https://www.instagram.com/p/CyIM27nsiL4/ Üstelik bu araştırma, sadece "risk yüzdelerinden" ibaret değil! Ünlü model Karolina Jasko da, protez tırnaklar sebebiyle cilt kanserine yakalananlardan.

Tırnağında gördüğü lekeyi "kabuk sanıp" koparan model, aslında gördüğü şeyin "kanser hücresi" olduğunu öğrendiğinde büyük bir dehşet yaşadı. Ayda iki-üç kez yaptırdığı protez tırnak işlemi nedeniyle düzenli olarak UV ışınına maruz kalıyordu ve son ana kadar hiçbir şey fark etmedi.