Kanserin doğal kalkanı! Haftada 2 kez yiyin: Vücudunuzu yenileyin

LEVREK VE ÇİPURA OMEGA 3 KAYNAĞI Omega-3 yağ asidi açısından en zengin balığın okyanuslarda yaşayan Morina balığı olduğunu belirten Prof. Dr. Alphan, "Ülkemizde Omega-3 kaynağı balıklar arasında levrek ve çipura başta gelir. Sardalya ve hamside de bir miktar Omega- 3 bulunur. Somon balığında ve ton balığında ise Omega-3 oldukça azdır. Omega-3 yağ asidi gerektiği takdirde doktorunuzun önerisiyle balık yağı kapsülleri ile alınabilir" dedi.



TÜMÖRÜ ENGELLİYOR

Balık tüketiminin birçok derde şifa olduğu gibi bazı kanser türlerine karşı da koruyucu etki gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Alphan "Balık yemek, tümör oluşumunu ve tümörün büyümesini geciktirir. Diyabet (şeker) hastalarında kan şekeri ve kan yağları üzerinde olumlu etkileri vardır" dedi.



HAFTADA 2-3 KEZ TÜKETİN

Balığın ayrıca A ve D vitaminleri ile iyot, fosfor, selenyum gibi mineraller yönünden de zengin olduğunu belirten Prof. Dr. Alphan, "Özellikle yağlı balıkları çocuklar ve gebeler sıkça yemelidir. Balık yemekle günlük niasin ve riboflavin (B vitaminleri) ihtiyacının yüzde 5-15'i karşılanmış olur. B6 ve B12 vitaminleri için de iyi bir kaynaktır. Haftada 2-3 kez tüketilmesi gerekir" dedi.