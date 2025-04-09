Kanserin ilk belirtisi! Erken teşhis hayat kurtarıyor...

RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLERE DİKKAT!

PROF. Dr. Harputluoğlu, birçok farklı türü bulunan kanserin nedenlerini ise şöyle sıraladı:

GENETİK FAKTÖRLER: Ailede kanser öyküsü olan bireylerin kansere yakalanma olasılığı daha yüksektir.

SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİ: Sigara, akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünün en önemli nedenlerinden biridir. Alkol tüketimi de benzer şekilde risk oluşturur.

SAĞLIKSIZ BESLENME VE OBEZİTE: İşlenmiş gıdalar, fazla şeker tüketimi ve fast food alışkanlıkları, özellikle bağırsak ve mide kanseri riskini artırmaktadır.

RADYASYON VE ZARARLI KİMYASALLAR: Güneşe aşırı maruz kalma ve bazı kimyasal maddelerle temas, deri kanseri gibi türlerde riski büyük ölçüde artırır.