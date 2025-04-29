Kanserle mücadelede çığır açan yöntem! Aşıyla tedavi mümkün mü?



KANSER TEDAVİSİNDE AŞI DÖNEMİ

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur da son 30 yılda kanser tedavisindeki başarının arttığına dikkat çekerek, şöyle dedi: "10 yıllık sağ kalım oranı yüzde 35'lerden yüzde 70'lere çıktı. Bu da önemli bir başarı. Hep kötü haber vermemeliyiz, iyi gelişmeler de var. Aşı dendiğinde ilk akla enfeksiyon hastalıkları geliyor olabilir, ancak artık kanser aşıları da ön plana çıkıyor. Son 1 yılda özellikle mRNA teknolojisinin kanser tedavisinde kullanılmasıyla birlikte, tümör hücrelerini tanıyıp, hedef alan yeni nesil aşılar onkoloji dünyasında heyecan yarattı. 2024 yılı, deneysel kanser aşıları için de umut verici sonuçlar getirdi. Özellikle melanom, pankreas ve prostat kanseri için geliştirilen mRNA tabanlı kanser aşıları, faz 2 ve 3 klinik denemelerde olumlu sonuçlar verdi. Kovid -19 aşılarıyla hayatımıza giren mRNA teknolojisi, artık kanser tedavilerinde de kullanılıyor. Bu aşılar, her hastanın tümörüne özgü genetik yapıyı hedef alarak, bağışıklık sistemini eğitiyor ve vücuda kanser hücrelerini tanıma yetisi kazandırıyor. Kanser tedavisinde artık sadece ilaç değil, bilgi kodları da savaşta. mRNA ve DNA temelli kanser aşıları, kişiye özel tedavi çağını başlatıyor. Bunlar önümüzdeki yıllarda standart haline gelecek."