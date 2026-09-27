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Kara üzüm bitmeden mutlaka deneyin! Hem pratik hem nefis tarif

Sonbaharın en sevilen meyvelerinden kara üzüm, hem lezzeti hem de mutfakta farklı şekillerde değerlendirilebilmesiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Taze olarak tüketmenin yanı sıra şerbetten pekmeze kadar pek çok tarifte kullanılan kara üzüm, bu kez pratik ve nefis bir tarifle karşımıza çıkıyor. Kara üzüm mevsimi sona ermeden mutlaka denemeniz gereken bu tarif, özellikle ev yapımı içecekleri sevenlerin favorisi olacak.

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, eylül ayının gözdesi üzümün en esmer hali olan kara üzümlü tariflere yer veriyorum. Madem mutfağımıza aldık, o halde kara üzümü biraz tanıyalım. Arkeolojik buluntularda; Anadolu'da Hititler zamanında üzümün büyük önem taşıdığı, M.Ö. 1800- 1550 yıllarında bağcılığın çok gelişmiş olduğu, dini merasimlerde ve sosyal yaşantıda üzümün tanrılara adak olarak sunulduğu kaydedilmiştir. Hititler, bağ ve bahçe gibi varlıklarını korumak için bugünkü anlayışa uygun tarım yasalarını uygulamışlar. Yozgat Alişar'da yapılan kazılarda, M.Ö. 1800-1600 yıllarına ait üzüm salkımı şeklinde kaseler bulunmuş. Ege ve Marmara bölgesindeki bağcılığın geliştiği yörelerde basılan paralar üzerinde üzüme yer verilmiş olması, bağcılığa verilen önemi gösterir. Bağcılık, Anadolu uygarlıklarında halkın geçiminde ve ticarette daima önemli bir rol oynamıştır.

KAN YAPICI ÖZELLİĞİ VAR

Tarih boyunca Anadolu'da elde edilen üzümler, çoğunlukla kuru ve yaş olarak tüketildi. Bir kısmı da pekmez, bulama, pestil, lokum ve köfter şeklinde değerlendirilirdi. Rahmetli babaannem, çocukken bana üzüm suyu şurubu hazırlardı. Konsantre haldeki üzüm şurubunu istediğim zaman sulandırarak içerdim.