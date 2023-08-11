Karaciğerinizin zehir dolu olduğunu gösteren işaret! Bu belirti iç organlarınızın yağlandığını gösteriyor

KİLO DEĞİŞİKLİKLERİ:

Hızlı kilo alımı veya kilo kaybı birçok hastalığın belirtileri olduğu gibi karaciğer yağlanmasına işaret edebilir.

CİLT SORUNLARI:

Karaciğer fonksiyonlarının bozulması ciltte sorunlara yol açabilir. Özellikle ellerde ve ayaklarda kaşıntı, kızarıklık veya cilt döküntüleri görülebilir. Sivilce şikayetlerinin bir kısmı da karaciğer yağlanmasına bağlıdır.