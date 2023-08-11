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Karaciğerinizin zehir dolu olduğunu gösteren işaret! Bu belirti iç organlarınızın yağlandığını gösteriyor

Yediğimiz besinleri vücudumuzun kullanabileceği hale getiren, toksinleri uzaklaştıran, bağışıklık fonksiyonlarının doğru çalışmasını sağlayan karaciğer, yağlanmaya başladığında işlev kaybına uğrar. Karaciğer yağlanması, vücutta birçok sorunun oluşmasına neden olur. Kilo değişiminden cilt sorunlarına kadar birçok alanı etkileyen karaciğer yağlanması ihmal edilirse ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Peki, karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.08.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 09:20
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Karaciğerinizin zehir dolu olduğunu gösteren işaret! Bu belirti iç organlarınızın yağlandığını gösteriyor

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinin anormal miktarda yağ biriktirmesi durumudur. Erken aşamalarda karaciğer yağlanması genellikle belirti vermez ve tesadüfen tıbbi kontroller sırasında veya başka bir nedenle yapılan kan testleri veya görüntüleme yöntemleri sonucunda teşhis edilir.

KARIN BÖLGESİNDE ŞİŞLİK VE RAHATSIZLIK:

Karaciğer yağlanmasının en önemli belirtilerinden biri karın bölgesinde görülen hafif şişliktir.

HALSİZLİK VE YORGUNLUK:

Karaciğer yağlanması, vücutta genel bir yorgunluk haline neden olur. Halsizlik, enerji eksikliği ve yorgunluk hissi karaciğer yağlanmasına işaret eden problemlerdendir.

İŞTAHSIZLIK:

Karaciğer yağlanması belirtileri arasında iştah kaybı ve beslenme alışkanlıklarında değişiklik gözlemlenir.

KİLO DEĞİŞİKLİKLERİ:

Hızlı kilo alımı veya kilo kaybı birçok hastalığın belirtileri olduğu gibi karaciğer yağlanmasına işaret edebilir.

CİLT SORUNLARI:

Karaciğer fonksiyonlarının bozulması ciltte sorunlara yol açabilir. Özellikle ellerde ve ayaklarda kaşıntı, kızarıklık veya cilt döküntüleri görülebilir. Sivilce şikayetlerinin bir kısmı da karaciğer yağlanmasına bağlıdır.

KONSANTRASYON PROBLEMLERİ:

Zihinsel netlik ve konsantrasyon sorunları yaşanabilir.

SARI CİLT TONU (SARILIK):

Ciddi vakalarda karaciğer fonksiyonlarının bozulması sarılığa yol açabilir. Bu durumda cilt ve göz akıları sarı renk alabilir.

İDRAR VE DIŞKIDA RENK DEĞİŞİKLİKLERİ:

İdrar daha koyu renkli olabilir ve dışkı açık renkte veya kil renginde olabilir.

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