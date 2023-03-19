Karadeniz’in ‘kadın reisleri’: "Bütün yükü kadınlar çekiyor, hakları ödenmez!"





"SEZONDAN MEMNUNUZ"

Selma Şahin, mesleğin aileden geldiğini, çocukluğundan bu yana balıkçı olarak çalıştıklarını ifade ederek, evlendikten sonra da bu mesleği sürdürdüklerini, 30 yıldan bu yana bu işi sürdürdüğünü belirtti. Eşi ile birlikte denize açıldığına da dikkat çeken Şahin, "Şuan mezgit var ve bu yıl sezon Allah'a şükür güzel. Karadeniz kadını olduğumuz için üstesinden geliyoruz" şeklinde konuştu.



"BALIKÇILIK GÜZEL ANCAK SOĞUK HAVALARDA ZORLANIYORUZ"

Balıkçı olan anne ve babasına her gün yardıma geldiğini aktaran Sibel Gündoğdu, "Onlar saat 03.00 gibi denize gidiyor ve ben sabah 06.00 gibi kıyıya geliyorum. Balıkçılık güzel ama soğuk olunca zorlanıyoruz. Balıkları ağlardan temizleyip manava veriyoruz. Onun haricinde diğer bakım işleri oluyor, onları tamamlıyoruz. Üniversiteyi bitirdim ve 2 yıldır buradayım. Kadınlar bu işi güzel yapıyor ama soğuk biraz etkiliyor. Özellikle denize gidenler için çok daha zor" ifadelerine yer verdi.