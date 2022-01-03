Karantina süreleriyle ilgili flaş kararlar! Türkiye’de de benzer uygulama olur mu?

Kovid-19 hastası ile korunma önlemleri alınmadan yani maskesiz ya da maskenin uygunsuz kullanımı şeklinde teması olan kişilerin yüksek riskli temaslı olarak kabul edilir.

Yalnız yakın temasta eğer kişiler 2 doz aşısını olmuşsa veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 enfeksiyonu geçirmişse karantinaya alınmıyor. Maske ve hijyen kurallarına uyarak işine ve okuluna devam edebiliyor.

Kovid-19 hastası ile korunma önlemleri alarak yani ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takarak görüşmüş olan kişiler temaslı yani düşük riskli gruplar arasına girer. Bunlar hangileridir:

"ABD'deki uygulamanın benzeri Türkiye'de de Ekim ayından beri uygulanıyor. Eğer iki doz aşı olmuşsanız, son altı ay içinde koronavirüs geçirmişseniz yakın temaslı olsanız dahi karantina süreci uygulanmıyor." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "İlk beş gün semptom takibi yapılıyor. Herhangi bir belirti ortaya çıkarsa hastaneye başvurup test yaptırıyorsunuz. Belirtiniz yoksa beşinci gün test yaptırıyorsunuz ve negatif olması durumunda karantina süreci uygulanmıyor."

Bunlar herhangi bir karantina süreci yaşamazlar. Yakın takip ve gözlemle bu temaslı hali devam ettirirler.

POZİTİF VAKALAR İÇİN KARANTİNA SÜRESİ İNDİRİLECEK Mİ?

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Ülkemizde pozitif vakalar için karantina süresinin beş güne indirilmesi söz konusu değildir. ABD, Avrupa ve Asya Bölgelerinde Omicron tsunamisi gerçekleştiği için ve vaka sayıları üçe katlandı. Bu bölgelerde şu an sağlık çalışanları dahi işe gitmekte zorlanıyor. Aktif vaka sayısı arttığı için neredeyse tüm işler durmuş durumda. Bu nedenle bu bölgelerde böyle bir uygulama başlatıldı. Şu an ülkemizde sağlık çalışanları ve diğer meslek gruplarını zorlayacak bir durum yok ancak önümüzdeki günlerde Türkiye'de de aynı tablonun yaşanması durumunda pozitif vakalar için de karantina süresi beş güne indirilebilir." dedi.

BİRÇOK ÜLKEDE KARANTİNA SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Yunanistan Avrupa'da 10 günlük karantina süresini yarıya indirerek 5 gün olarak belirleyen ve en kısa karantina süresini uygulayan ilk ülke oldu. İngiltere'de ise Covid-19 ile enfekte olmuş kişiler için 7 günlük bir izolasyon sürecine geçildi. İspanya ve İrlanda'da benzer bir uygulamaya geçildi ve 10 günden 7 güne düşürülen bir izolasyon süreci başlattı. İtalya'da ise Covid-19 ile yakın temasta bulunmuş kişilerin eğer tüm aşıları tamamlanmışsa tüm karantinayı kaldırma kararı aldı.

Fransa'da ise Sağlık Bakanı Olivier Veran Pazar günü Le Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, aşıları tam olan kişilerin Pazartesi gününden itibaren 10 yerine sadece yedi gün karantinaya gireceklerini belirtti.

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, sağlık uzmanları ile yaptığı görüşmenin ardından ise pozitif çıkan kişilerin izolasyon sürecinin 10 günden 7 güne indirdiği duyuruldu.

Portekiz'de ise benzer bir açıklama yapılarak testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen kişiler için zorunlu izolasyon sürecinin 10 günden 7'ye indirileceğine dair kararını açıkladı.

AŞISIZLAR İÇİN KARANTİNA SÜRESİ NEDİR?

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Eğer aşısızsanız veya son altı ay içinde koronavirüs geçirmemişseniz temaslı olmanız halinde 5 günlük bir karantina uygulanıyor. Beşinci günün sonunda yaptırdığınız PCR testi negatifse karantina bitiyor, pozitifse karantina süreci uzatılıyor. Eğer beşinci günün sonunda test verilmezse karantina süreci direkt 10 güne uzuyor. Omicron varyantında yakın temaslılar için karantina süreci beş gün yeterli olabilir. Beşinci günkü test sonucuna göre karar verilebilir." dedi.

Son iki aylık durumu karantina süreci olarak değerlendirdiğimizde;

YAKIN TEMASLI OLMASI HALİNDE…