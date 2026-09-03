Karbonhidrat isteğini bastırmanın lezzetli yolu! Kepek unuyla hazırlanan 3 tarif

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kepek unuyla yapabileceğiniz sağlıklı tariflere yer veriyorum. Günlük hayatımızda hepimizin canı poğaça, kek, krep gibi karbonhidratlı yiyecekler atıştırmak istiyor. Atıştırmalıklarımızı mümkün olduğu kadar hafif geçirmek ise hepimizin hayali. Bugün size tarifini verdiğim kepekli poğaça ve kepekli krep tam da bu ihtiyacınızı karşılamaya yönelik aslında. Hem poğaçaları, hem de krepleri buzlukta saklayıp istediğiniz zaman çıkarabilir, ani karbonhidrat ihtiyacınızı bir tık daha az yağ ve daha az kalori ile atlatabilirsiniz.Bakalım deneyince lezzetlerini de beğenecek misiniz... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...