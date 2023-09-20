Kardiyologlar ağzına sürmüyor! İşte kalbi çürüten en tehlikeli besin...

Sağlıksız besinler genellikle kötü kolesterole neden olan, tansiyonu yükselten ve damar sertliğine yol açan besinlerdir. Fazla tüketildiğinde vücuda etkileri oldukça ciddi olan bu besinler, bağışıklık sistemini çökerttiği gibi aynı zamanda kalp hastalıklarının kapısını aralıyor. İşte kalp sağlığını korumak için tüketimi sınırlandırılması gereken besinler…
TRANS YAĞLAR:
Trans yağlar, margarin, dondurulmuş hamur işleri, fast-food ürünleri ve hazır atıştırmalıklarda bulunur. Yüksek trans yağ tüketimi, kötü kolesterolü (LDL) artırabilir ve kalp hastalıkları riskini yükseltebilir.
DOYMUŞ YAĞLAR:
Doymuş yağlar, kırmızı et, süt ürünleri, tereyağı ve hindistancevizi yağı gibi kaynaklarda bulunur. Aşırı doymuş yağ tüketimi, kolesterol seviyelerini artırabilir ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.
BULYON:
Çoğu bulyon, glutamat içermesi nedeniyle sağlığı oldukça zararlıdır. Monosodyum glutamat (MSG) adı verilen bir bileşen, bazı insanlarda migren benzeri baş ağrılarına neden olabilir. Baş ağrıları ve migren atakları, vücudu strese sokabilir ve bu da kalp sağlığına zarar verebilir.
ŞEKERLİ İÇECEKLER:
Şekerli içecekler obeziteye yol açabilir. Aynı zamanda insülin direncini artırarak kalp hastalığı riskini artırabilir.
TUZLU YİYECEKLER:
Yüksek tuz tüketimi, yüksek tansiyonu tetikleyebilir ve kalp sağlığına zarar verebilir. Hazır gıdalarda ve fast-food ürünlerinde yüksek tuz içeriğine dikkat etmek önemlidir.